Tra i protagonisti indiscussi di questo Grande Fratello Vip continua ad esserci Tommaso Zorzi, che in queste settimane ha conquistato il gradimento e l'affetto del pubblico da casa. Un percorso decisamente non facile quello di Tommaso, caratterizzato da numerosi "alti e bassi" e nei giorni scorsi, quando ha scoperto che la finale di questa quinta edizione era stata ulteriormente posticipata, non ha nascosto la sua crisi e si era parlato anche di un possibile ritiro anticipato. A fornire un po' di retroscena su questa situazione, ci ha pensato Gabriele Parpiglia che in una diretta social ha raccontato anche della disavventura che sta vivendo la sorella di Tommaso, Gaia Zorzi.

Slitta la finale del GF Vip 5: Tommaso Zorzi in crisi

Nel dettaglio, nel momento in cui Tommaso ha appreso da Alfonso Signorini che la finale del GF Vip ci sarebbe stata il prossimo 1° marzo 2021, non l'ha presa benissimo e ha ammesso che non si sarebbe aspettato che venisse posticipata ulteriormente di svariate settimane.

Nei giorni a seguire, Tommaso non ha nascosto la sua crisi per questa situazione al punto che si era parlato anche di un possibile ritiro anticipato nel corso della giornata dell'8 febbraio, quando è in programma una nuova puntata serale del GF Vip e quando inizialmente era prevista la vera finale di questa edizione.

Il retroscena di Parpiglia su Gaia Zorzi

A fare un po' di chiarezza sulla crisi vissuta da Tommaso tra le mura domestiche del GF Vip è stato Gabriele Parpiglia che, in una diretta social ha ammesso che l'incontro che c'è stato qualche giorno fa con Francesco Oppini ha un po' "sbarellato" Tommaso.

In quell'occasione, infatti, il figlio di Alba Parietti consigliò al suo amico speciale Tommaso di prendere decisioni pensando solo ed esclusivamente a se stesso.

Francesco gli disse che se avesse lasciato il gioco in anticipo, lui ci sarebbe stato comunque e non avrebbe deluso le aspettative di nessuno.

La sorella di Tommaso 'bloccata' in Belgio

Parpiglia, inoltre, ha rivelato che in queste ore la sorella di Tommaso, Gaia Zorzi, starebbe facendo di tutto per rientrare in Italia al più presto in vista anche di una data importante, che è quella del 26 febbraio, giorno in cui si festeggia il compleanno di Gaia.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Il giornalista, però, ha rivelato che il Belgio (paese in cui si trova la sorella di Tommaso) ha chiuso le frontiere fino ai primi di marzo e quindi non sono previsti voli di ritorno per l'Italia. A quanto pare, però, Gaia starebbe facendo di tutto per poter rientrare in patria e Parpiglia si è detto sicuro che se Tommaso sapesse ciò che sua sorella sta facendo per tornare in tempo in Italia in vista anche della finalissima del GF Vip, di sicuro resterebbe in casa al "duecento percento".