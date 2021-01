La scelta di Giulia Salemi di escluderlo dal televoto per la finale del GF Vip ha provocato la reazione stizzita di Tommaso Zorzi al termine della puntata del 25 gennaio del reality show di Canale 5. La modella ha deciso di salvare Pierpaolo Pretelli, con il quale ha un legame sentimentale, e Andrea Zelletta. Tutto ciò prima che entrassero in gioco Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta: consapevole che quest'ultime avrebbero favorito l'influencer, Giulia infatti ha deciso di eliminare l'amico, che però non ha digerito la scelta.

"Poi non dire che siamo i migliori amici al di fuori del Grande Fratello", ha sbottato Zorzi, sottolineando che avrebbe gradito una motivazione diversa da quella data da Giulia ad Alfonso Signorini.

"Inutile dire 'tanto tu in finale ci vai'. Avrei preferito che avessi detto con franchezza che volevi mandare avanti Pierpaolo", ha aggiunto Tommaso, che poi si è soffermato sul loro rapporto di amicizia, tirando in ballo anche Francesco Monte. "Quando eri fidanzata con lui non ti sei fatta sentire per mesi perché a lui non piacevo", ha rivelato l'influencer, sottolineando che all'ex tronista di Uomini e Donne aveva dato fastidio una critica che gli aveva rivolto.

Tommaso Zorzi deluso da Giulia Salemi al GF Vip: 'Poi dici che siamo amici'

Dopo aver manifestato l'intenzione di lasciare il GF Vip Tommaso Zorzi ha ricevuto una gradita sorpresa nel corso della puntata del 25 gennaio. L'influencer ha incontrato all'esterno della casa Francesco Oppini, che ha incoraggiato l'amico e l'ha invitato a prendere la decisione che ritiene più opportuna.

"Noi appoggeremo qualsiasi tua scelta. Devi fare quello che ti fa stare meglio", ha spiegato il figlio di Alba Parietti. Tali parole sembravano aver rasserenato il venticinquenne, che aveva rassicurato Alfonso Signorini sull'intenzione di proseguire l'avventura nel reality show di Canale 5.

Ma a far arrabbiare nuovamente Zorzi ci ha pensato Giulia Salemi, che ha scelto di escluderlo dal televoto che avrebbe determinato il primo finalista maschile del Grande Fratello Vip, preferendo Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli.

Zorzi tira in ballo Francesco Monte: 'Ha attaccato il mio mondo e non mi hai difeso'

Al termine della puntata Zorzi si è confrontato con la modella e l'ha rimproverata per la motivazione che data ad Alfonso Signorini in relazione alla scelta effettuata. "Potevi dire che volevi salvare Pierpaolo perché sapevi che Maria Teresa e Stefania avrebbero scelto me per il televoto", ha sottolineato l'influencer.

La ventisettenne si è scusata: "Forse non siamo i migliori amici ma con te ho un bel rapporto da sei anni. Io a te ci tengo davvero", ha ribattuto Giulia, con Tommaso che le ha fatto notare che quando si è fidanzata con Francesco Monte non si è fatta sentire per diverso tempo.

"Lui non voleva avere nulla a che fare con me e tu non mi hai difeso quando ha detto delle parole che andavano contro il mio mondo", ha affermato il venticinquenne, ricordando che l'ex tronista di Uomini e Donne si era risentito perché l'aveva apostrofato con un termine scurrile. "Sono pronto a sottoscriverlo nuovamente, visto che una persona che dice che due donne che si baciano fanno schifo non può che essere definito un cogli...".