Il futuro di Tommaso Zorzi, fuori dalla casa del Grande Fratello Vip, è ancora tutto da scrivere. In queste settimane si sono rincorse diverse voci su quello che succederà una volta che si spegneranno i riflettori sulla casa più spiata d'Italia. Si era parlato di un possibile coinvolgimento di Tommaso all'Isola dei famosi 2021 come nuovo opinionista ma in queste ultime ore pare che Zorzi sia in pole position per lavorare con Maria De Filippi nel prime time di Canale 5. E, questa volta, al suo fianco potrebbe avere Giulia De Lellis, la giovane influencer lanciata in tv a Uomini e donne.

Uomini e donne Vip, Tommaso possibile opinionista dopo il GF Vip?

Nel dettaglio, sembrerebbe che in casa Mediaset stia prendendo sempre più piede l'ipotesi di una versione serale di Uomini e donne che, in questo caso, accoglierebbe in studio non delle persone "nip" bensì dei personaggi famosi, pronti a mettersi in gioco per cercare l'anima gemella.

L'idea, però, sarebbe quella di diversificare un po' la versione del pomeriggio da quella che dovrebbe andare in onda nella prestigiosa fascia serale.

Ecco allora che, al posto di Gianni Sperti e Tina Cipollari, potrebbe arrivare una nuova coppia di opinionisti pronti a commentare le vicende dei tronisti di Uomini e donne Vip. Tra i candidati in pole position ci sarebbe proprio Tommaso Zorzi che in queste settimane sta portando a compimento il suo percorso all'interno della casa del Grande Fratello Vip.

Maria De Filippi e i complimenti per Tommaso

Del resto, proprio qualche settimana fa, Maria De Filippi è intervenuta in diretta televisiva durante una puntata del reality show di Canale 5 per fare una sorpresa a Tommaso, dopo che il giovane influencer aveva ammesso che il suo grande sogno sarebbe stato quello di poter lavorare con lei.

"Sarei disposto a fare anche le fotocopie per Maria" aveva ammesso Tommaso all'interno della casa del GF Vip. E, a quanto pare, il suo sogno di poter lavorare con la De Filippi potrebbe diventare realtà al più presto con Uomini e donne Vip.

Giulia De Lellis al fianco di Tommaso Zorzi a Uomini e donne Vip?

In questa nuova avventura, si vocifera che Tommaso non sarà da solo e al suo fianco nelle vesti di opinionista potrebbe arrivare un'altra pupilla della De Filippi.

Parliamo di Giulia De Lellis, nota al grande pubblico per la sua storia d'amore con Andrea Damante ma anche per la partecipazione al GF Vip di qualche anno fa.

E, c'è da scommettere che la coppia Giulia-Tommaso assicurerebbe grandissima curiosità da parte dei fan della trasmissione e porterebbe un bel po' di spettatori giovani e giovanissimi davanti al televisore.

La trattativa andrà in porto? Lo scopriremo nelle prossime settimane.