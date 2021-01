Nel corso della puntata del 4 gennaio del GF Vip, Alfonso Signorini ha informato Andrea Zelletta circa il fatto che la sua fidanzata, Natalia Paragoni, abbia provveduto a diffidare il Reality Show. La ragazza, non solo si sarebbe rifiutata di presenziare in puntata per avere un secondo confronto con il suo fidanzato, ma avrebbe addirittura deciso di ricorrere a misure rigide per impedire che si parli dell'argomento.

Andrea, dunque, dopo aver appreso le novità dal conduttore del programma, ha avuto uno sfogo con alcuni suoi coinquilini durante la notte. Il giovane ha detto di essere un po' confuso da tutta questa situazione.

Da un lato si fida della sua compagna, ma dall'altro non capisce per quale motivo stia agendo in questo modo.

Natalia Paragoni diffida il GF Vip

Nelle ultime settimane si è parlato molto della storia tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni. I due sono finiti al centro dell'attenzione per alcune segnalazioni sopraggiunte sulla ragazza in merito a un ipotetico tradimento consumatosi a Capri in estate. La protagonista ha smentito tutte le accuse e ha esortato il suo compagno a fidarsi di lei. Ad ogni modo, il suo chiarimento non è servito a placare la sete di curiosità degli utenti del web. In questi giorni è spuntato anche il nome del presunto ragazzo con cui Natalia avrebbe trascorso la notte. Per tale ragione, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha deciso di interrompere "questa catena" presentando una diffida contro il GF Vip affinché non si parli più della vicenda.

La reazione di Andrea Zelletta

Quando Andrea ha appreso la situazione è rimasto un po' sbalordito. Dopo la messa in onda, durante una chiacchierata con Giulia, il ragazzo ha detto: "Signorini mi ha dato l'opportunità di andare via e chiarire questa situazione con Natalia, ma non voglio darla vinta e andare via". Malgrado Signorini abbia dato al concorrente l'opportunità di abbandonare il reality show per poter fare chiarezza sulla questione, il ragazzo sembra intenzionato a non perdere l'occasione di restare nel gioco.

Farai il vaccino contro il covid-19? Partecipa al sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

Lui stesso ha dichiarato più volte di aver lottato tanto per poter entrare in tale reality show, pertanto, non è disposto a rinunciare per una cosa del genere.

Il concorrente giustifica la fidanzata

In seguito, Andrea ha commentato anche la decisione presa da Natalia e ha provato a giustificare il suo comportamento dicendo: "Avrà avuto le sue motivazioni".

Poi ha chiosato: "Se avessi avuto qualcosa da chiarire sarei uscito". Con tali parole, dunque, il concorrente ha chiarito di sentirsi con la coscienza a posto. Nel frattempo, Natalia si è trincerata dietro un rigoroso silenzio. La ragazza non ha proferito parola sulla questione attraverso i suoi social.