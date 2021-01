Il nome di Francesco Monte legato alle dinamiche del Grande Fratello Vip è tornato in voga. Al termine della 34esima puntata del reality show, Tommaso Zorzi ha spiegato di essersi allontanato da Giulia Salemi perché con il suo ex fidanzato non c’era una simpatia reciproca. A puntare il dito contro l’ex tronista di Uomini e Donne ci ha pensato anche Dayane Mello. La modella brasiliana si è domandata in che mondo vivesse Francesco se non riesce ad accettare che due donne si bacino.

La critica di Tommaso

Tommaso Zorzi, dopo essere stato escluso dal televoto per accedere ad un posto come finalista del Grande Fratello Vip, ha dato adito ad un duro scontro con Giulia Salemi.

Il web influencer si è detto contrario al vittimismo dell’amica. Tommaso ha spiegato di essersi allontanato dalla Salemi solamente perché non sopportava il fidanzato dell’epoca. Ma non solo, Zorzi ha tirato in ballo un episodio relativo al GF Vip 3. Scendendo nel dettaglio, Francesco Monte aveva commentato con un “che schifo” un bacio saffico scambiato tra Giulia Salemi e Martina Hamdy. A detta del web influencer, una persona che esprime certi commenti in quel contesto sarebbe un "co..".

Mello rincara la dose

In seguito alla lite tra Giulia Salemi e Tommaso Zorzi, Dayane Mello ha ripreso l’argomento proprio con il web influencer. La modella brasiliana, anziché sedare gli animi, ha gettato altra benzina sul fuoco.

La diretta interessata ha spiegato di ricordare l’episodio citato da Tommaso relativo al GF Vip 3: “Mi ricordo perfettamente di quelle immagini”.

Mello ha riferito che Francesco Monte disse di essere schifato nel vedere due donne che si baciavano. A tal proposito, la 31enne sudamericana evidenziato che si era scatenato un putiferio. Poi, ha chiosato: “Cioè, un uomo che non accetta due donne che si baciano. Ma che in che mondo vivi?” A detta di Mello non ha alcun senso fare una critica del genere, visto che è anche una cosa bella.

Monte potrebbe diffidare il duo Mello-Zorzi

Nel primo pomeriggio di martedì 26 gennaio, Francesco Monte ha postato su Instagram uno sfogo. Il diretto interessato ha spiegato che oggi per arrivare al successo non basta solo il talento, l’impegno e i sacrifici. Al contrario, serve anche ingioiare la diffusione di notizie false sul proprio conto. Dopo avere invitato le persone a farsi gli affari propri per campare 100 anni, Monte ha lanciato un indizio sulla prossima mossa: “Grande scalinata e portone nero...” Sebbene l’ex tronista di Uomini e Donne non abbia fatto alcun nome o riferimento, alcuni fan di Monte hanno pensato che presto potrebbe esserci una diffida nei confronti di Dayane Mello e Tommaso Zorzi.