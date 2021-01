Sono ore molto movimentate quelle che hanno vissuto oggi pomeriggio gli abitanti della casa del Grande Fratello Vip. Come documentano alcuni video che stanno circolando soprattutto su Twitter, gli autori del reality si sono lasciati scappare una strana frase su Tommaso: sentendo qualcuno in regia dire che bisogna evitare i contatti con l'esterno a Zorzi, i concorrenti hanno ipotizzato che questa riflessione non l'avrebbero mai dovuta ascoltare ma che si è trattato di un errore.

Caos nella regia del Grande Fratello Vip 5

In seguito ad una strana frase che gli spettatori del Grande Fratello Vip hanno captato nella diretta del 21 gennaio, si è scatenata una polemica non da poco sui social network.

Le parole che si sono lasciate sfuggire alcuni autori pensando di averei microfoni spenti, hanno colpito sia gli abitanti della casa che i fan del reality, che stanno protestando per la "strategia" che gli addetti ai lavori starebbero mettendo su per tenere Zorzi il più a lungo possibile in gioco.

Nel primo pomeriggio di oggi, dunque, tra le mura di Cinecittà è stata udita questa confidenza tra due persone della regia: "Ragazzi, vi ricordo che dobbiamo evitare anche i contatti esterni con Tommaso eh".

I concorrenti sono rimasti spiazzati da questa esternazione, soprattutto perché non ne hanno capito subito il significato.

"Ma che cosa vuol dire?", ha chiesto Pierpaolo all'influencer che è stato tirato in ballo dalla produzione per un motivo apparentemente molto importante.

Il commento di Gaia Zorzi, sorella del concorrente del Grande Fratello Vip

Se nella casa hanno sposato quasi tutti il pensiero espresso da Andrea Zelletta sulla frase sfuggita agli autori ("È qualcosa che non dovevamo sentire"), fuori sta montando un'aspra polemica per il significato che potrebbero avere le parole dette su Tommaso.

La prima ad esporsi nel commentare quanto è accaduto in queste ore al Grande Fratello Vip, è stata Gaia Zorzi con il seguente ironico tweet: "Se la regia riuscisse a dire frasi più chiare quando fa queste gaffe, mi farebbe un piacere".

In effetti, la sorella del concorrente ha ragione quando afferma che l'esternazione che si è sentita per errore tra le mura di Cinecittà, potrebbe avere varie interpretazioni, perciò non è chiara al cento per cento.

L'ipotesi che sta andando per la maggiore tra i fan del programma, però, è che l'intenzione degli addetti ai lavori sia quella di limitare i contatti tra Tommy e l'esterno per far sì che non lasci il reality prima del tempo.

La crisi di Zorzi dopo l'allungamento del Grande Fratello Vip

Il pensiero che stanno sposando molti spettatori del Grande Fratello Vip, è che Tommaso è un personaggio troppo importante per le dinamiche del gioco, quindi non possono rischiare di perderlo prima della finale. Dopo aver vissuto vari crolli emotivi in seguito alla notizia del nuovo prolungamento del reality, Zorzi ha potuto sentire al telefono la mamma: il colloquio tra i due è stato sereno e la signora Armanda ha consigliato al figlio di fare quello che si sente, fregandosene dei pareri altrui.

Potrebbe essere proprio il timore di vedere l'influencer abbandonare la casa prima del tempo ad aver spinto alcune persone in regia a suggerirsi di evitargli ulteriori contatti con il mondo esterno, soprattutto con chi lo appoggerebbe nella decisione di ritirarsi in anticipo rinunciando alla finale e al montepremi.

"Non è più un gioco questo. Siamo tutti senza parole. Si era capito, ma sentirlo così fa orrore", ha commentato un fan sui social network dopo aver assistito alla gaffe degli autori del GF Vip sul futuro di Tommy tra le mura di Cinecittà.