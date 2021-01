Arrivano puntuali le anticipazioni Il Paradiso delle Signore relative alla trama della puntata in onda su Rai 1 mercoledì 20 gennaio.

Gabriella e Salvatore si sono baciati in Caffetteria. Inevitabile che tra i due ex fidanzati non succedesse qualcosa una volta rimasti da soli senza terzi incomodi e soprattutto in seguito alla lettera che la giovane Rossi ha letto con tanto ritardo.

Intanto, arriverà il momento per Clelia di ritirare le analisi mediche tanto volute da Luciano dopo il malore che l'ha colta senza preavviso al magazzino. Ciò che verrà a sapere le cambierà completamente la vita.

Il Paradiso delle Signore, nuove trame: Gabriella cerca delle scuse con Cosimo

Il bacio con Salvatore non ha certo lasciato indifferente Gabriella, specie ora che sta per convolare a nozze con Cosimo. Tutto è pronto per la cerimonia e le rispettive famiglie non vedono l'ora di vederli "accasati". Ma ci sarà davvero questo matrimonio?

A quanto pare, nulla è da dare per scontato. Come rivelano le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, il bacio tra Gabriella e Salvatore in Caffetteria metterà in crisi la stilista, incerta sul da farsi.

Gabriella, cercando di prendere tempo, proverà in tutti i modi a evitare Cosimo con scuse improponibili, desiderosa di passare il tempo che la separa dalle nozze in compagnia dell'ex fidanzato. Le sue bugie diventeranno sempre più frequenti e pericolose.

Salvatore omette a Marcello il bacio con Gabriella

Dopo aver sperato e pregato che accadesse, Salvatore ha baciato Gabriella, complice la loro ''fuga d'emergenza'' in Caffetteria. La stilista ha trascinato proprio lì Salvo per allontanarlo da casa, dove era in corso una brutta lite con Giuseppe.

Come annunciano le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, Salvatore si confiderà con l'amico di sempre Marcello.

Il giovane Amato gli racconterà di aver dormito in Caffetteria, ma non del bacio con la sua ex Gabriella.

Agnese, nel frattempo, non saprà più come sottrarsi alle angherie di Giuseppe: stanca e sciupata, temerà che sia proprio Salvatore ad andarci di mezzo.

Clelia legge gli esiti delle sue analisi: anticipazioni Il Paradiso delle Signore del 20 gennaio

Dopo il malore che ha tanto spaventato Luciano, Clelia si è sottoposta a delle analisi mediche. Ora è il momento di ritirare gli esiti. La bella Calligaris si allontanerà dal grande magazzino, ancora ignara di ciò che apprenderà.

Stando alle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, intanto, Gabriella racconterà l'ennesima bugia a Cosimo per non vederlo. Il bacio con Giuseppe le ha fatto perdere ogni certezza.

Clelia intanto aprirà la busta con gli esiti degli esami, rimanendo senza parole; infine Luciano inizierà a preoccuparsi per la sua lunga assenza.