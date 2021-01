La soap opera Il Paradiso delle signore continua a fare compagnia ai telespettatori. Dagli spoiler relativi a ciò che accadrà nelle puntate in programmazione su Rai 1 dal 25 al 29 gennaio 2021 si evince che Clelia Calligaris dopo essersi sentita male in presenza di Silvia Cattaneo, non riuscirà a stare tranquilla. La storica capo commessa sarà convinta che la moglie del ragioniere Luciano non gioisca quando saprà che lei è in stato interessante.

Il Paradiso delle signore, trame al 29 gennaio: Gabriella si confida con Laura

Nel corso degli episodi che andranno in onda su Rai 1 dal 25 al 29 gennaio 2021, Gabriella continuerà ancora a pensare al bacio dato a Salvatore.

La talentuosa stilista - anche se sarà assalita dai sensi di colpa - si riavvicinerà al fidanzato Cosimo, che intanto rimane orfano del padre, è costretto a gestire gli affari familiari e dovrà concludere l’accordo con Umberto al posto del compianto genitore, passato a miglior vita durante una cena a villa Guarnieri proprio quando avrebbe dovuto mettere una firma.

Nel contempo Beatrice - dopo aver visto Agnese al circolo - capirà che la donna viene sottomessa dal marito.

Intanto ci sarà un ulteriore riavvicinamento tra Rocco e Irene: il magazziniere siciliano però non si presenterà a un appuntamento con la 'venere' a causa di un altro impegno fissato con Maria. Quest’ultima organizzerà una cena a sorpresa a casa Amato per festeggiare la vittoria della squadra ciclistica del Paradiso.

Successivamente Clelia e Luciano si renderanno conto di essere spiati da qualcuno. Intanto Federico prenderà bene la notizia della gravidanza della capo commessa.

Gabriella stanca di nascondere ciò che è successo tra lei e il suo ex Salvatore sarà sincera con Laura, proprio la sera in cui il padre di Cosimo esalerà l’ultimo respiro.

Clelia teme la reazione di Silvia, Agnese affronta il marito Giuseppe

Federico dopo aver lasciato la casa del ragioniere si riconcilierà a sorpresa con la madre Silvia: quest’ultima ringrazierà il marito per aver convinto il figlio a tornare a casa. La signora Cattaneo non appena uscirà dal Paradiso però assisterà a una brutta scena: Clelia Calligaris avrà un nuovo malore.

Irene negherà quando Rocco vorrà sapere se aveva organizzato qualcosa di speciale per loro la sera precedente.

Beatrice darà un consiglio a Vittorio per far in modo che Agnese possa tornare a lavorare al circolo. Intanto Clelia temerà che Silvia potrebbe non reagire bene quando saprà che lei aspetta un figlio da Luciano. Il direttore Conti, su suggerimento della cognata, chiederà ai coniugi Amato di presentarsi insieme nel grande magazzino: Giuseppe non avrà una buona reazione quando Vittorio gli offrirà un impiego.

Le voci sulla gravidanza di Clelia arriveranno anche alle orecchie di Silvia e della zia Ernesta.

Gabriella e Cosimo decideranno di posticipare il loro matrimonio, mentre Umberto coglierà l’occasione al volo per ribaltare le condizioni dell’accordo sancito con il defunto Arturo.

A questo punto il promesso sposo di Gabriella Rossi si troverà con le spalle al muro. Quando Vittorio saprà che Bergamini è in difficoltà a causa di suo suocero tenterà di rimediare, cercando di intercedere in favore del giovane: purtroppo il commendatore non avrà alcuna intenzione di fare un passo indietro.

Agnese dopo aver trovato il coraggio di affrontare il marito Giuseppe tornerà a lavorare al Paradiso, venendo accolta calorosamente da Gabriella e Armando.

Adelaide senza parole, Salvatore capisce di non poter avere Gabriella

In seguito Giuseppe continuerà a essere ai ferri corti con il figlio Salvatore e accetterà di lavorare come portiere di notte. Beatrice sarà sempre più di sostegno per Vittorio, mentre Luciano e Clelia vorranno far sapere a Carlo che presto avrà un fratellino o una sorellina.

Dopo aver appreso del bruttissimo gesto fatto dal suo padre biologico Umberto nei confronti di Cosimo, Federico deciderà di mettere una buona parola per l’amico. La reazione di Guarnieri di fronte alla richiesta del giovane Cattaneo sarà del tutto sorprendente, visto che anche Adelaide rimarrà senza parole.

Nel frattempo si continuerà a parlare di Clelia e la zia Ernesta consiglierà a Silvia di farsi valere.

Finalmente Cosimo grazie all’intervento di Federico potrà tirare un sospiro di sollievo, poiché Umberto cambierà idea: grazie a questo spiraglio di luce Bergamini deciderà di sposarsi quanto prima. Pertanto Salvatore capirà di non poter fare più nulla per riavere tra le sue braccia Gabriella. Infine Vittorio farà una sorpresa alla cognata Beatrice.