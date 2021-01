Cambio programmazione per la soap opera Il Paradiso delle Signore. Le anticipazioni di venerdì 22 gennaio rivelano che ci sarà un graditissimo regalo per tutti i fan della serie che, questa settimana, hanno dovuto fare a meno della puntata di lunedì pomeriggio. All'ultimo momento, infatti, per lasciare spazio all'informazione politica si è scelto di cancellare l'appuntamento con Il Paradiso delle signore, sostituito da uno speciale del TG 1. L'episodio che non è andato in onda, però, verrà recuperato questo venerdì pomeriggio.

Cambio programmazione Il Paradiso delle signore del 22 gennaio

Nel dettaglio, il cambio programmazione de Il Paradiso delle signore di venerdì 22 gennaio prevede che la soap prenderà il via alle ore 15:30 e non, come di consueto, alle 15:55 circa.

Come riportato dalla guida tv ufficiale Rai, la trasmissione Oggi è un altro giorno condotta da Serena Bortone, chiuderà in anticipo per lasciare spazio al primo dei due episodi previsti della Serie TV con Roberto Farnesi e Vanessa Gravina.

A seguire, infatti, alle 16:10 ci sarà la messa in onda del secondo episodio previsto per questo venerdì pomeriggio e la soap chiuderà la sua messa in onda alle ore 17.

Doppia puntata de Il Paradiso delle signore il 22 gennaio su Rai 1: anticipato l'orario d'inizio

A quel punto ci sarà spazio per la consueta informazione del Tg 1 e Tg1 - Economica e a seguire prenderà il via l'appuntamento con La Vita in diretta condotta da Alberto Matano.

Da lunedì 25 gennaio, invece, la programmazione de Il Paradiso delle signore tornerà ad essere quella abituale: la soap, infatti, prenderà il via alle ore 15:55 e sarà trasmessa con un singolo episodio, fino alle 16:35 circa.

E i colpi di scena, anche in questi nuovi appuntamenti con la soap opera in programma venerdì pomeriggio non mancheranno. Le anticipazioni infatti rivelano che ci sarà un colpo di scena a dir poco clamoroso che finirà per sconvolgere la vita di Cosimo Bergamini.

Spoiler Il Paradiso delle signore del 22 gennaio: la morte di Arturo Bergamini

Il giovane ragazzo, parteciperà assieme a suo padre Arturo ad una cena organizzata presso la villa della contessa Adelaide, quando ad un certo punto l'uomo sarà vittima di un terribile malore.

Arturo, infatti, si sentirà male e per lui ci sarà ben poco da fare.

Gli spoiler de Il Paradiso delle signore rivelano che l'uomo morirà tra le braccia di suo figlio Cosimo, incredulo, il quale non potrà fare altro che prendere atto della terribile e sconvolgente morte di suo padre. Un durissimo colpo per Cosimo che stava programmando il suo giorno più bello con Gabriella, la stilista del Paradiso che a breve diventerà sua moglie.