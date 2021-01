Dopo la messa in onda della puntata di Uomini e donne in cui Ida Platano è intervenuta per avere un confronto con il suo ex Riccardo Guarnieri, sull'ex dama bresciana sono piovute critiche ed insulti. Un attacco in particolare, sferrato da una donna sui social, ha colpito Ida e il figlio Samuele, i quali hanno risposto agli insulti della hater pubblicando a loro volta un video ironico. Nel frattempo si viene a sapere che, nell'ultima registrazione di Uomini e donne, Riccardo e Roberta si sono lasciati dopo aver discusso proprio di Ida.

Ida Platano insultata su Ig dopo il confronto con Riccardo a U&D

L'intervento di Ida Platano a Uomini e donne in una delle recenti puntate, non è piaciuto a molti. Come noto, l'ex dama bresciana, dopo aver fatto recapitare al suo ex Riccardo l'anello di fidanzamento, è voluta tornare in studio per avere un confronto cn lui. Peccato che la discussione è degenerata e, tra urla e insulti, i telespettatori non hanno capito nulla di quello che è successo tra loro. Sta di fatto che la donna, tornata alla sua quotidianità in quel di Brescia, ha dovuto fare i conti con commenti poco carini sul suo Instagram. Poche ore fa infatti, Ida ha pubblicato lo screenshot di una chat con una donna che l'ha pesantemente insultata.

Ida replica agli insulti di una donna: 'Tu fai pena'

Nel dettaglio, l'hater ha commentato un video registrato da Ida insieme al figlio Samuele, scrivendo: "Chi vi credete di essere? Ridicolo!" per poi aggiungere un "fate pena, pietà". Un messaggio che certo non sembra essere quello di una donna solidale con un'altra donna e a cui Ida ha replicato con un secco: "Tu fai pena".

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Anche il piccolo Samuele ha voluto replicare e insieme alla sua mamma ha girato un video in cui prendono in giro la signora che poco prima li aveva insultati. Un modo per sdrammatizzare quanto accaduto. Dopo la sua apparizione a Uomini e donne, l'ex dama continua con la sua vita di sempre e si gode il piccolo Samuele, mettendo quindi un punto definitivo alla storia con Riccardo.

Anticipazioni U&D: Riccardo e Roberta discutono per Ida Platano e si lasciano

Dopo il confronto avuto con l'ex Ida in una delle recenti puntate di Uomini e donne, Riccardo continua il suo percorso all'interno del programma di Maria De Filippi. Dalle anticipazioni riguardanti l'ultima registrazione di U&D del 19 gennaio, si viene a sapere che il cavaliere, la settimana scorsa, ha discusso con Roberta proprio riguardo ad Ida Platano. Discussione che li ha portati a litigare e a non sentirsi per tutta la settimana. Da quanto si apprende, pare che i due abbiano poi deciso di chiudere la loro conoscenza a causa dei troppi litigi. Il loro sembra essere un continuo tira e molla e non è da escludere che a breve ci sia un nuovo ripensamento.