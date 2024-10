Le anticipazioni de La Promessa in onda prossimamente su Rete 4 svelano il ritorno di un personaggio che causerà non pochi problemi a Pia Adarre. Si tratta di Gregorio, il marito della donna che si trovava in carcere per avere cercato in passato di ucciderla. L'uomo verrà rimesso in libertà e farà ritorno al palazzo. Pia non saprà cosa fare di fronte alle minacce del marito e deciderà di suicidarsi. Tuttavia, ciò a cui il pubblico assisterà è tutta una finzione. In realtà, la donna è viva e Jana e Romulo avranno un ruolo importante nella vicenda.

Anticipazioni La Promessa: Jana trova il corpo senza vita di Pia

Nei prossimi episodi de La Promessa, Gregorio sarà rilasciato dal carcere. La prima cosa che l'ex maggiordomo farà, una volta in libertà, sarà tornare al palazzo in cerca della moglie Pia. Quando la servitù scoprirà il rilascio, cercherà di proteggere la governante, ma senza successo. Alla fine, il signor Castillo riuscirà a parlare con la donna e le dirà che è sua ferma intenzione riprendersela e andare via con lei. Dopo quanto accaduto, la servitù deciderà di presidiare la porta della camera della signora Adarre per evitare che l'uomo possa introdursi di nascosto. Pia, intanto, commetterà un gesto folle. Vera e Jana entreranno nella camera della donna e troveranno il suo corpo senza vita con accanto un barattolo di cicuta.

Tutti saranno disperati per la morte della governante. Alcuni episodi dopo, però, emergerà la verità: Pia è viva.

Pia è viva e ha finto la sua morte

Stando alle anticipazioni, si scoprirà tutto attraverso Jana, che una notte lascerà la Promessa e si avventurerà nel bosco. La ragazza entrerà in una grotta per fare visita ad una persona.

Si tratterà di Pia, che in realtà non è morta. Da qui in poi emergerà la verità sul finto suicidio della donna. Per sfuggire al marito, si era finta morta, grazie all'aiuto di Jana alla quale avrà anche affidato il piccolo Dieguito. La giovane non sarà l'unica a sapere come sono andate le cose. Anche Romulo aiuterà la donna a mettere in piedi la messinscena.

Le condizioni nella grotta non saranno le migliori, ma lei sarà disposta a sopportare tutto ciò per tenere suo figlio al sicuro. Fino a quando fingerà di essere morta?

Negli episodi precedenti, Gregorio ha cercato di uccidere Pia

Negli episodi precedenti de La Promessa, Gregorio e Pia si erano sposati per salvare la reputazione della donna che era incinta. Tutto sembrava andare per il meglio, fino a quando la governante non aveva iniziato a stare male. Visto che era in corso la gravidanza, la donna si era sottoposta a dei controlli medici per capire da dove derivassero i suoi malesseri. Da questi era emersa la terribile verità: qualcuno la stava avvelenando poco alla volta. Nel corso degli episodi, si era scoperto che si trattava di Gregorio, che aveva iniziato a somministrarle piccole dosi di cicuta per causare la perdita del bambino e portarla pian piano alla morte.