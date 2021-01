Presto nelle trame della serie tv iberica Una vita ci sarà più di un triangolo amoroso. Negli episodi che i telespettatori seguiranno su Canale 5 tra qualche settimana, Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) e Marcia Sampaio (Trisha Fernandez) si allontaneranno a causa di Genoveva Salmeron (Clara Garrido). Quest’ultima stringerà una pericolosa alleanza con Santiago Becerra (Aleix Melé) per sbarazzarsi una volta per tutte della scomoda brasiliana.

Se da una parte l’avvocato verrà nuovamente respinto da Marcia, dall'altra la nuova darklady di Acacias 38 chiederà alla new entry di andarsene dal quartiere spagnolo con sua moglie.

Una vita, spoiler: Genoveva minaccia Ursula prima di uscire di casa

Le anticipazioni delle prossime puntate italiane, dicono che ad Acacias 38 metterà piede senza alcun preavviso Santiago Becerra, un uomo che interromperà le nozze di Felipe e Marcia. Il nuovo arrivato sosterrà di essere il marito della brasiliana: quest'ultima, non appena vedrà colui che ha sposato in carne e ossa, non potrà che confermare di essere già sposata all’avvocato. La fanciulla di colore però in un successivo momento spiegherà ad Alvarez Hermoso che considerava morto Santiago, a causa degli sporchi intrighi di Cesar Andrade.

Con il passare dei giorni Marcia e Felipe finiranno per intraprendere una tresca clandestina. In seguito però la brasiliana farà un passo indietro, poiché sceglierà di rinunciare ad Alvarez Hermoso per comportarsi da moglie, soprattutto nell’istante in cui Santiago si mostrerà più dolce nei suoi confronti rispetto al passato.

A questo punto la fanciulla lascerà Felipe, proprio quando Agustina saprà della loro relazione extraconiugale. La notizia del tradimento di Marcia purtroppo arriverà anche alle orecchie di Becerra a causa della malvagia Genoveva. Quest’ultima si preparerà per recarsi a un appuntamento misterioso ma prima di uscire di casa farà una sorta di minaccia a Ursula, poiché le vieterà di cercare di indagare sui suoi spostamenti.

Farai il vaccino contro il covid-19? Partecipa al sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

Salmeron incontra Santiago, Marcia spezza di nuovo il cuore a Felipe

Inoltre Salmeron umilierà la sua inserviente accusandola di essere una persona inutile, poiché se fosse stato per lei non avrebbe ancora scoperto che Felipe e Marcia erano amanti. I fan italiani avranno modo di scoprire dell’incontro fissato tra Genoveva e Santiago in una pensione: l’obiettivo della darklady sarà quello di liberarsi in maniera definitiva della brasiliana.

In particolare Salmeron inviterà Becerra a convincere la moglie a lasciare Acacias 38 con lui, per consentirle di tornare tra le braccia di Felipe il più presto possibile. A sorpresa il brasiliano dirà alla vedova di Bryce di aver bisogno di tempo per eseguire la sua richiesta, al fine di non costringere Marcia a partire forzatamente.

La situazione si complicherà ulteriormente, poiché Alvarez Hermoso, sentendo tantissimo la mancanza della sua amata, le farà una scenata di gelosia alla pensione di Servante e Fabiana. Nonostante ciò Marcia rimarrà ferma nella sua posizione, visto che deciderà di non lasciare Santiago facendo sprofondare di nuovo nella disperazione totale l’avvocato. Quest’ultimo intanto, quando apprenderà che Felipe ha provato a riconquistare la sua dolce metà, scatenerà la sua ira contro la stessa, la quale per cercare di calmare il marito non avrà altra scelta oltre a quella di prendere una decisione.