Grazie all’enorme successo ottenuto in termini di ascolti la soap opera Il Paradiso delle Signore continua ad appassionare i telespettatori. Nel corso della puntata in programmazione sul piccolo schermo il 21 gennaio, non mancheranno come di consueto sorprese. Le anticipazioni rivelano che Beatrice Conti (Caterina Bertone) verrà a conoscenza di un dettaglio sofferente riguardante Marta Guarnieri (Gloria Radulescu) e Vittorio Conti (Alessandro Tersigni). In poche parole, la vedova di Edoardo riuscirà a scoprire che i suoi cognati non possono diventare genitori a causa dell’infertilità della moglie del direttore del circolo.

Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina) invece quando si renderà conto che c’è qualcosa che non va in Arturo Bergamini tenterà di avvertire nuovamente il cognato Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi), dopo averlo preso da parte. In particolare la contessa consiglierà al commendatore di non abbassare la guardia, poiché il padre di Cosimo potrebbe approfittarsene.

Il Paradiso delle signore, trama del 21 gennaio: Armando tenta di far ragionare Salvatore

Nel 69^ episodio che i telespettatori vedranno su Rai 1 giovedì 21 gennaio dalle ore 15:55, Gabriella (Ilaria Rossi) confesserà a Laura (Arianna Montefiori) la verità su ciò che è accaduto tra lei e Salvatore durante la notte trascorsa in caffetteria. Intanto Adelaide sempre più preoccupata dall’affare che Arturo Bergamini ha stretto con suo cognato Umberto proverà a mettere in guardia quest’ultimo.

Successivamente Rocco (Giancarlo Commare) farà sapere ad Armando (Pietro Genuardi) che suo cugino Salvatore dopo aver avuto l’ennesimo litigio con il padre Giuseppe (Nicola Rignanese) non è rientrato a casa. A questo punto il capo magazziniere Ferraris non perderà tempo per incontrare il figlio di Agnese: infatti dopo averlo rintracciato tenterà di farlo ragionare per convincerlo a tornare dai propri cari.

Clelia è in dolce attesa, Beatrice apprende che Marta non può avere figli

Finalmente sarà tutto pronto per la foto del gruppetto che compone la squadra ciclistica, e quindi nascerà in modo ufficiale il team del paradiso. Le belle notizie non sono terminate, visto che Clelia (Enrica Pintore) dopo aver letto l’esito delle sue analisi farà ritorno a casa con un annuncio del tutto inaspettato in grado cambiare il suo futuro con Luciano: quest’ultimo apprenderà che la sua amata aspetta un bambino.

Infine, Beatrice rimarrà senza parole quando farà una scoperta spiazzante sulla cognata Marta: in particolare Vittorio confesserà alla madre di Serena e Pietro di non poter allargare la sua famiglia poiché sua moglie non può avere figli.