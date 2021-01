Il 19 gennaio si è registrata una nuova puntata di Uomini e donne. Le anticipazioni della registrazione rivelano che Riccardo e Roberta hanno deciso di chiudere ogni rapporto in quanto si trovano spesso a litigare. Davide invece ha trascorso una giornata intera in compagnia di Beatrice, la quale ha dichiarato di essere innamorata di lui e di essere spaventata all'idea di poterlo perdere. Lui si è commosso tanto ma allo stesso tempo ha incoraggiato la corteggiatrice dicendo di stare tranquilla. Con Chiara invece si è visto dopo la scorsa puntata, quando la corteggiatrice lo ha raggiunto in camerino arrabbiata.

Davide però ha continuato a colpevolizzarla sul fatto di avere delle reazioni solo quando lui la istiga. La ragazza si è arrabbiata ed è andata via dal suo camerino.

Beatrice e Davide

Il tronista salentino Davide Donadei è stato raggiunto in camerino da Chiara ma hanno litigato pesantemente in quanto la ragazza ha ribadito che non può essere accusata, dopo cinque mesi di corteggiamento, di avere reazioni solo dopo l'esterna con Beatrice. Chiara arrabbiatissima è andata via dicendogli: "Se non ti vado bene scegli Beatrice". Dopo aver visto la clip, Maria ha fatto entrare in studio Chiara e Beatrice. Il tronista ha rivelato di aver passato una giornata intera con Buonocore e Chiara, a quel punto, è rimasta delusa. Davide ha comunque avvisato la ragazza (Chiara ndr) che se lo dovesse ritenere necessario passerà una giornata anche con lei.

L'esterna tra Beatrice e Davide è stata divisa in tre parti. I due ragazzi, dopo aver fatto colazione, si sono recati al Colosseo e hanno trascorso una bella mattinata. Beatrice ha anche videochiamato la nonna e l'ha presentata a Davide. Nel corso della registrazione non sono mancati gli abbracci tra i due, con la corteggiatrice che ha dichiarato di essere molto spaventata e che avrebbe tanti motivi per dirgli di ''no'' qualora lui la scegliesse.

Ma non lo farebbe mai e ha aggiungto che gli direbbe "si". I due si sono commossi e lo hanno fatto anche i presenti in studio.

Sophie bacia Matteo a telecamere spente

Successivamente è arrivato il turno di Sophie. La ragazza è andata in esterna al mare con Matteo. Il giovane corteggiatore ha dichiarato, attraverso un bigliettino, che nelle scorse esterne lui si è comportato come un amico ma che adesso è arrivato il momento di dichiararsi ufficialmente per lei e di iniziare a corteggiarla come merita.

Il giovane ha ammesso che ci tiene tanto e che gli piacerebbe viverla al di fuori del programma. Poco dopo Matteo ha chiesto di spegnere le telecamere. Lei ha acconsentito e i due si sono baciati. Dopo aver visto l'esterna, però, Sophie ha rivelato di essere stata bene ma ha confessato che pensava anche a Giorgio. Infatti, hanno fatto vedere che, dopo la scorsa puntata, la tronista ha chiamato Giorgio, ma quest'ultimo le ha risposto in maniera brusca. Il giovane, durante la settimana, non ha fatto sapere a Sophie se voleva fare l'esterna oppure no. Nella registrazione del 19 gennaio, invece, le ha chiesto di uscire. La tronista non ci ha pensato una volta: ha lasciato in studio Matteo ed è uscita per vedere Giorgio.