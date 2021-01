Il Paradiso delle Signore non smette di emozionare i suoi telespettatori e le anticipazioni dal 18 al 22 gennaio annunciano una settimana ricca di avvenimenti. Agnese sarà succube della prepotenza di suo marito, mentre Gabriella si unirà a Salvatore per stare vicino alla donna e tra lei e il suo ex fidanzato ci sarà un bacio. Beatrice si sentirà sempre più legata a Vittorio, anche se cercherà di respingere i suoi sentimenti per il cognato, mentre Clelia scoprirà di essere incinta.

Al Paradiso delle signore, Gabriella sarà ancora combattuta sui suoi sentimenti per Salvatore

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 18 al 22 gennaio raccontano che tra Gabriella e Salvatore ci sarà un importante avvicinamento.

Tutto nascerà dai problemi familiari di Amato che proverà a stare vicino ad Agnese, ormai succube di Giuseppe. La prepotenza del capofamiglia causerà una forte lite tra padre e figlio e il giovane Amato si confiderà con la sua ex fidanzata. Gabriella si sentirà trascurata da Cosimo e si lascerà andare con il suo ex fidanzato, arrivando a baciarlo. La ragazza si sentirà ancora legata a lui e cercherà di inventare delle scuse per non vedere il suo promesso sposo. Nel frattempo, Salvatore, a causa delle divergenze con suo padre, dormirà a casa della sua ex fidanzata e si confiderà con Marcello, omettendo il bacio che c'è stato tra lui e Gabriella. La ragazza, infine, giungerà a una scelta definitiva per quanto riguarda i suoi sentimenti. Deciderà di sposare Cosimo o lo lascerà per tornare insieme a Salvatore?

Clelia scoprirà di aspettare un figlio da Luciano, mentre Beatrice si scoprirà innamorata di Vittorio

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore per la settimana dal 18 al 22 gennaio rivelano che Irene riuscirà a riconciliarsi con suo padre e si chiarirà anche con Maria riguardo alla sua amicizia con Rocco. Quest'ultimo, intanto, si confiderà con Armando, dicendogli che Salvatore non è tornato a casa a dormire e Ferraris farà i modo che torni la pace nella famiglia Amato.

Farai il vaccino contro il covid-19? Partecipa al sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

Beatrice proseguirà il suo lavoro al Paradiso e si sentirà sempre più attratta da Vittorio, anche se tenterà in tutti i modi di respingere i suoi sentimenti per il cognato. Il proprietario del grande magazzino, più tardi, confiderà a sua cognata di non poter avere figli da Marta. Luciano, invece, scoprirà una bella notizia: Clelia è incinta. L'idea di famiglia tornerà prepotente nella vita di Vittorio che si sentirà sempre più unito a sua cognata e lontano da sua moglie, tanto che non troverà le parole giuste per rispondere alla sua lettera.

Infine, Adelaide cercherà di appianare le divergenze tra la famiglia Guarnieri e Arturo Bergamini, organizzando una cena alla villa, ma un tragico imprevisto farà saltare i suoi piani.