La soap opera iberica Una vita continua ad essere travolgente. Sono tanti i colpi di scena che si verificano, e non mancheranno neanche nelle puntate in programmazione sull’emittente televisiva La 1 TVE dal 18 al 22 gennaio 2021. La convivenza tra Felipe Alvarez Hermoso e Ramon Palacios sarà sempre più difficile poiché non riusciranno ad andare d’accordo, invece Rosina Rubio e il marito Liberto Seler faranno i conti con dei problemi economici.

Una vita, trame Spagna: Aurelio preoccupato, nuovo scontro tra Ramon e Felipe

Nel corso degli episodi in onda in Spagna dal 18 al 22 gennaio 2021, Genoveva si interesserà a Ramon e Felipe.

Intanto Rosina continuerà a mentire alla sorella Hortensia sulla situazione finanziaria sua e di Liberto. Nel contempo Alodia non vedrà l'ora di fare delle lezioni di pianoforte a Valeria come insegnante. Successivamente quest'ultima affronterà David, invece Fabiana porterà Inma nel centro di Acacias 38: quest’ultima ringrazierà la moglie di Servante per la sua disponibilità. Intanto Marcelo troverà un cuoco per i Quesada, ovvero una donna chiamata Luzdivina.

Aurelio farà fatica a nascondere la sua preoccupazione, quando vedrà David e Valeria sempre più vicini. Ramon e Felipe avranno un nuovo scontro durante la cena: per fortuna a sedare gli animi ci penserà Lolita. Alodia comincerà le sue lezioni con Valeria che si riveleranno essere un disastro.

Inma e il nipote Guillermo finalmente trasformeranno il Nuovo XX secolo in un ristorante elegante.

Riapre il ristorante Nuovo XX secolo, Alvarez Hermoso intenzionato a cacciare la cameriera Fatima

Intanto Rosina cercherà di scoprire per quanto tempo sua sorella Hortnesia vorrà rimanere a casa sua. In seguito Aurelio avvertirà David dicendogli di non dover guardare Valeria con gli occhi di un uomo innamorato, proprio nell’istante in cui quest’ultima verrà invitata a cena da Genoveva.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Fabiana cercherà di far cambiare idea a Felipe, quando sarà disposto a cacciare via la sua nuova cameriera Fatima. Rosina e Liberto dopo essersi resi conto che Hortensia non paga mai nulla, decideranno di tenderle una trappola per scoprire la verità. Luzdivina non appena vedrà Marcelo trattare male le cameriere deciderà di fare qualcosa per far in modo che in soffitta il maggiordomo sia visto con occhi diversi.

Inma riaprirà il Nuovo XX secolo e purtroppo sarà un fallimento, poiché nessun cittadino metterà piede nel suo locale.

Hortensia ammetterà a Rosina di essere in bancarotta: quest’ultima sarà sincera con la sorella visto che le dirà di avere anche lei dei problemi finanziari. David correrà ad informare Aurelio, non appena saprà da Valeria che Genoveva l’ha invitati a cenare a casa sua. Fabiana intanto farà sapere ad Ignacio che Alvarez Hermoso ha bisogno di essere aiutato da un medico. Infine Inma e Guillermo saranno lieti di servire i Dominguez al loro ristorante, mentre Aurelio confesserà a Marcelo che la cuoca Luzdivina gli ricorda la sua defunta nipote.