Mila Suarez, ex fidanzata dell'attore di Centovetrine Alex Belli, ha rivelato di aver avuto in passato una breve frequentazione con Mario Ermito. L'uomo è stato eliminato dalla casa del Grande Fratello Vip poche settimane fa e da quando ha rimesso piede fuori dal noto reality, le polemiche su di lui non sembrano avere fine. Prima il presunto flirt con Giacomo Urtis, poi la diffida nei confronti di Francesca Cipriani e solo nelle scorse ore le ultime affermazioni fatte da Mila Suarez. La donna ha fatto delle dichiarazioni alquanto piccanti sul conto dell'attore. Parole che stanno facendo il giro dei social e della rete.

Mila Suarez e le piccanti rivelazioni fatte sull'attore Ermito

Mila Suarez, modella marocchina, ha lanciato una frecciatina alquanto piccante a Mario Ermito. La donna ha dichiarato che alla fine è bello, ma non balla. Poi ha rincarato la dose affermando: "Sotto le coperte? Tutto fumo e niente arrosto". Cosa ne penserà l'attore di queste parole sul suo conto? Non resta che aspettare ulteriori affermazioni al riguardo per scoprirlo. Intanto, anche Mila Suarez nei giorni scorsi è finita al centro delle polemiche per via di alcuni viaggi fatti all'estero in piena pandemia.

Polemiche per Mila Suarez e i suoi viaggi all'estero

Ieri pomeriggio, mercoledì 27 gennaio, il talk di Pomeriggio Cinque è stato dedicato alle polemiche sui viaggi all'estero fatti dalle influencer.

Durante le vacanze di Natale e non solo in molti hanno avuto il privilegio di "scappare" dai Dpcm e di godersi quella normalità tanto desiderata in questo periodo. Bagni in riva al mare, giornate nel deserto e alberghi a cinque stelle con tutti i migliori comfort. A finire al centro delle polemiche sono state in particolare Soleil Sorge e come già detto in precedenza Mila Suarez.

La donna si è recata in Marocco, in piena emergenza sanitaria.

Al centro delle polemiche, ieri ha avuto modo di difendersi dichiarando che si trovava all'estero per motivi di lavoro. Le sue giustificazioni non sono però servite a placare le tante polemiche. Gli opinionisti presenti in studio hanno continuato a dichiarare che in realtà sul suo profilo Instagram ha mostrato tutt'altro.

Le critiche non hanno risparmiato nemmeno Soleil Sorge. L'ex fidanzata di Luca Onestini ha dichiarato: "Ebbene sì, siamo nel 2021 ed essere una travel influencer è un lavoro". Nonostante le loro parole però, le vip non sono state credute e sono state attaccate ripetutamente dagli opinionisti in studio. Le immagini dei viaggi postate dalle varie influencer su Instagram continuano intanto a far discutere. Come risponderanno le Vip a tutte queste polemiche?