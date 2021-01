Nonostante siano passati più di 20 anni da quando Andrea Roncato e Stefania Orlando hanno interrotto la loro relazione, il loro rapporto sembra essere ancora ben lontano dalla pace. Domenica 17 gennaio, durante Live-Non è la d'Urso, Roncato ha rilasciato un'intervista a Barbara d'Urso in cui ha affermato che il matrimonio con Stefania Orlando si interruppe perché lei aveva un altro. Lunedì 18, durante la puntata del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha messo Stefania al corrente dell'avvenuto. Nella notte, poi, Orlando ha avuto un crollo emotivo, minacciando addirittura di abbandonare la casa.

Recentemente, Roncato è tornato sulla questione attraverso il proprio profilo Instagram.

'Mia moglie non è gelosa, se dico tutte le verità sarebbero problemi'

Dopo l'intervista rilasciata al programma Mediaset, Roncato ha ricevuto sul proprio profilo Instagram numerosi messaggi di critiche da parte degli utenti. Per questo ha deciso di rispondere e aggiungere ulteriori elementi al suo racconto. L'attore, in particolare, ha affermato come Stefania continui a bollare sua moglie come gelosa, anche se in realtà lei "non ha mai detto una sola parola" sulla Orlando. L'uomo ha poi affermato di essere stanco di doversi prendere tutte le colpe per quanto accaduto, aggiungendo poi che se dovesse dire "tutte le verità" allora sarebbero dei problemi. Nonostante questo, comunque, l'artista continua ad affermare che, comunque, lui non è mai stato un bravo marito.

L'uomo ha poi invitato Orlando affinché inizi a dire di essere la "moglie del povero Simone", e non più la ex di Roncato (cosa, questa, utilizzata per fare "mille servizi"). Infine, Roncato ha concluso il suo messaggio affermando che, quando ha avuto bisogno, lei se ne è andata.

'La storia tirata fuori da Barbara d'Urso, mettendomi in imbarazzo'

Sempre su Instagram, poi, l'uomo ha deciso di rispondere anche a un messaggio di chi lo accusava di aver tirato fuori la storia dopo numerosi anni.

In questo senso, Roncato ha affermato che la storia è stata "tirata fuori da Barbara d'Urso", cosa che lo ha messo in imbarazzo. In particolare, ha affermato che lui non si era recato nel programma Mediaset per parlare dell'argomento. Per questo, quando la conduttrice ha rivolto la domanda, lui si è ritrovato "spiazzato". L'uomo, poi, ha voluto mettere in chiaro che la sua intervista non è stata rilasciata perché in cerca di visibilità.

Questa, come sottolineato dall'uomo, gli è arrivata grazie ai "67 film e 489 episodi di fiction", oltre che per le numerose partecipazioni ai vari programmi televisivi. Alfonso Signorini, nel corso delle prossime puntate del Gf, potrebbe mettere al corrente Stefania di queste nuove dichiarazioni dell'ex marito.