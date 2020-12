Arrivano le anticipazioni settimanali della soap opera tedesca Tempesta d'Amore, ambientata in un lussuoso hotel situato a pochi chilometri da Monaco di Baviera. Le nuove trame si riferiscono alle puntate che andranno in onda in Italia dal 3 al 9 gennaio 2021, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 19:35.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sul ricatto che Grukon farà ai danni di Steffen, sulla gelosia di Franzi per Tim, sui piani fatti da Ariane per screditare Christoph agli occhi di Leonard e sul malore che colpirà Bela.

Il ritorno di Urs Bauer

Le anticipazioni ci Tempesta d'Amore segnalano che dopo essere diventata campionessa dell'Alta Baviera, una rivista sportiva contatterà Vanessa per intervistarla.

L'allegria per la vittoria però sarà rovinata dall'arrivo inatteso del suo ex allenatore, Urs Bauer. Christoph sarà costretto ad affrontare la crisi economica che si è abbattuta sulle sue finanze, mentre Tim chiederà a Franzi di ospitare Amelie nell'appartamento che condivide con Lucy. Krumbiegl accetterà, venendo così a sapere che la giovane ha una cotta per Tim. Ariane inizierà a circuire Leonard per convincerlo a schierarsi contro Christoph. Steffen si renderà conto che la Spartzl sta perdendo molti clienti a causa delle interferenze negative della Grukon che sta cercando di rovinarlo.

Lucy si rifiuta di sposare Bela

Bela chiederà a Lucy di sposarlo per evitare che la giovane possa lasciarlo per Paul. Christoph affronterà furiosamente Ariane, accusandola di aver fatto capire a Leonard che Schulz potrebbe essere coinvolto nell'incidente in cui morì Friedrich Stahl.

Nel frattempo, Urs chiederà a Vanessa di aiutarlo a rubare una collana di diamanti, procurandogli la password per aprire la cassaforte in cui è custodita al Furstenhof. Più tardi, la giovane otterrà il posto di concierge dell'hotel, fornendo ad Urs un'occasione perfetta per minacciarla. Grukon proporrà un accordo a Steffen dopo essere stata accusata di produrre cibo contaminato per neonati.

L'azienda, infatti, chiederà a Steffen di assumersi tutte le colpe del misfatto per evitare che loro continuino a sabotare la sua attività con Franzi.

Christoph vorrebbe lasciare l'hotel

Dopo aver riflettuto sulla proposta di matrimonio del fidanzato, Lucy rifiuterà di sposarlo, spezzandogli il cuore. Poco dopo, la giovane si confiderà con Pauline che la esorterà a dare un'altra possibilità a Bela.

A quel punto, Lucy rifletterà sui suoi sentimenti, rendendosi conto di essere innamorata di Paul. Decisa a voler seguire il suo cuore, la giovane deciderà di chiudere definitivamente con Bela. Nel frattempo, Amelie inviterà Tim per un appuntamento, facendo ingelosire Franzi.

Dopo essersi allenato duramente, Bela avrà un collasso sotto gli occhi di Lucy che lo soccorrerà immediatamente. Poco dopo, il giovane verrà ricoverato in ospedale dove i medici informeranno Lucy che Bela ha avuto un collasso a causa di alcune pillole che assumeva per limitare la fame. Sconvolta al pensiero che il giovane abbia potuto mettere a repentaglio la sua salute per lei, la giovane cambierà idea e non lo lascerà. Dopo essere stato accusato da Leonard per l'omicidio di suo padre, Cristoph andrà a trovare Linda e le comunicherà di voler lasciare il Furstenhof.

Tim farà trasportare il cavallo di Amelie, Umberto, al Furstenhof, accentuando in questo modo l'infatuazione che la giovane ha per lui.