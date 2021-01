Torna l'angolo dedicato alle anticipazioni tedesche di Tempesta d'amore. La TV Soap, nata in Germania nel 2005, è ormai giunta alla sua diciassettesima stagione. .

Nelle prossime puntate tedesche, Vanessa si sottoporrà a un intervento, ma le condizioni della dottoressa rovineranno tutto. Robert, intanto andrà a trovarla in ospedale. Maja non riuscirà a sottrarsi al ricatto di Erik e Joell scoprirà nuove informazioni sul vecchio scrigno della mappa del tesoro. Nel frattempo, Shirin si presenterà al Furstenhof per fare pace con Maja e Rosalie proverà a fare buona impressione su Michael.

Tempesta d'amore, spoiler tedeschi: Vanessa non vorrà incontrare Robert dopo l'operazione

Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d'amore, Robert scoprirà che l'intervento di Vanessa non è andato a buon fine. Si sentirà molto in colpa per l'accaduto e cercherà di mettersi in contatto con la ragazza. La giovane, però non avrà alcuna voglia di parlare con lui. Inoltre, proverà una fortissima rabbia verso Robert per averla illusa.

Intanto, Maja, sotto ricatto di Erik, parlerà con Florian e gli chiederà di tornare sui suoi passi. Il ragazzo, però, noterà immediatamente qualcosa di strano nell'amata. Non crederà alla sincerità delle sue parole e le chiederà spiegazioni.

Anticipazioni dalla Germania di Tempesta d'amore: Michale non apprezzerà gli sforzi di Rosalie

Gli spoiler tedeschi di Tempesta d'amore svelano che Max sarà a conoscenza della storia dello scrigno trovato da Lucy e Joell. Quest'ultimo, desideroso di saperne di più, gli porrà qualche domanda. Scoprirà che, attorno all'oggetto, aleggia una terribile maledizione.

Lucy sarà molto spaventata, ma Joell sarà travolto dall'entusiasmo.

Nel frattempo, Rosalie sarà ancora intenzionata a fare buona impressione su Michael. Per dimostrare il suo cambiamento, andrà a trovare Vanessa in ospedale e proverà ad aiutarla con il bagno. Michael, però, non apprezzerà il gesto e sarà molto severo nei suoi confronti.

Shirin vorrà scusarsi con Maja, ma non avrà successo

Nei prossimi episodi tedeschi di Tempesta d'amore, Joell deciderà di scrivere la storia di fantasmi, nonostante gli avvertimenti ricevuti. Lucy proverà a distoglierlo dal suo piano, ma non avrà alcun risultato. Joell inizierà a cambiare idea solo quando rischierà di essere investito davanti al Furstenhof.

Intanto, Shirin, ex amica di Maja, si presenterà all'hotel per parlare con lei. Vorrebbe scusarsi e sistemare le cose, ma Maja, non potendo dimenticare la sofferenza provata, non sarà affatto felice di rivederla.