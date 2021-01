Ritorna l'angolo dedicato alle prossime puntate della soap opera Tempesta d'Amore con le anticipazioni degli episodi tedeschi che andranno in onda in Germania a febbraio. Vanessa (interpretata dall'attrice Jeannine Gaspar) sarà operata dalla dottoressa Olga Petrova, conosciuta per aver avuto in passato problemi con l'alcool. Nel frattempo Maja (attrice Christina Arends) farà di tutto per non farsi ricattare da Erik (interpretato da Svan Waasner), mentre Lucy e Joell scopriranno che il tesoro nascosto nell'albergo riguarderà un libro di storie con dei fantasmi. Intanto, Robert si sentirà in colpa per aver fatto operare Vanessa da un medico con una dipendenza dall'alcool, mentre Florian cercherà di non far costruire la strada per il nuovo albergo di Erik.

Prossime puntate, Tempesta d'Amore: Robert e Werner cercheranno di convincere Florian

Nelle prossime puntate della soap opera tedesca Tempesta d'Amore, Werner (Dirk Galuba) e l'albergatore Christoph (Dieter Bach) cercheranno di convincere Florian (Arne Lober) a far costruire una strada sul suo pezzo di terra per il futuro albergo a cinque stelle dell'amante di Ariane e anche Maja sarà di quest'opinione. Dunque, Florian non capirà perché la sua fidanzata abbia deciso di cambiare idea. Lei intanto si sentirà di averlo tradito.

Prossimi episodi, trame tedesche Tempesta d'Amore: Rosalie dovrà smaltire un'ordine di torte

Nei prossimi episodi di Tempesta d'Amore, Robert (interpretato dall'attore Lorenzo Patané) si sentirà responsabile in prima persona di aver fatto operare Vanessa da un medico con la dipendenza dall'alcool e durante l'operazione nasceranno alcune complicazioni.

Nel frattempo, il personal trainer Max (Stefan Hartmann) rivelerà a Joell che quella storia riguardante i fantasmi è maledetta e nessuno dovrà scriverla. Infine, Rosalie (interpretata dall'attrice Natalie Alison) dovrà smaltire un grande quantitativo di torte surgelate e Leentje riuscirà in qualche modo a trasformare questo problema della donna in una risorsa utile per tutti gli albergatori del Fürstenhof.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Anticipazioni soap opera tedesca: Rosalie starà vicino a Vanessa per riconquistare Michael

Le anticipazioni della soap opera Tempesta d'Amore, rivelano che Rosalie cercherà di stare vicino a Vanessa per tentare di fare colpo sull'albergatore Michael (interpretato dall'attore Erich Altenkopf). Nel frattempo, Shirin arriverà all'albergo a cinque stelle e cercherà di conquistare ancora una volta l'amicizia di Maja, mentre Lucy chiederà a Joell di non scrivere un romanzo riguardante quella storia di fantasmi per seguire il consiglio del personal trainer Max.