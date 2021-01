Torna l'angolo dedicato alle anticipazioni tedesche di Tempesta d'amore. La TV Soap, giunta alla sua diciassettesima stagione, in Germania va in onda sul canale Das Erste.

Le dinamiche avvincenti e la caratterizzazione dei personaggi, in questi anni, sono riuscite a fidelizzare il pubblico. Nei prossimi episodi, non mancheranno novità e colpi di scena. In particolare, Florian si opporrà al piano di Erik di utilizzare la fonte mineraria nella foresta, ma Ariane insisterà affinché Erik gli faccia cambiare idea. Vanessa continuerà a soffrire per il dolere al ginocchio, mentre Amelie farà una triste scoperta sul suo biglietto della lotteria.

Inoltre, Werner grazie ai consigli di Michael darà un'altra possibilità ad André.

Tempesta d'amore, spoiler tedeschi: Florian si opporrà a Erik

Nelle trame tedesche di Tempesta d'amore Florian in modo del tutto inaspettato, verrà a conoscenza dei piani che Erik ha in serbo per la foresta. Non potendo credere alle sue orecchie, si opporrà con tutte le sue forze, dando avvio ad un'accesa discussione. Erik non avrà altra scelta che parlarne con Ariane. Quest'ultima non si farà scoraggiare dalle parole del suo amante e gli dirà che dovrà fare di tutto per spingere il fratello ad appoggiare il loro progetto.

Nel frattempo, Vanessa sarà tormentata dal dolore al ginocchio. Robert, senza alcun doppio fine, si prenderà cura di lei e le prometterà di farla visitare da un medico specializzato nel campo.

Anticipazioni dalla Germania di Tempesta d'amore: Amelie vincerà alla lotteria

Maja e Florian decideranno di dare nuovo vigore alla foresta. Per fare ciò, dovranno acquistare numerose piantine, ma la situazione si rivelerà più complessa del previsto. Florian, infatti, non riuscirà a sostenere l'alto costo economico. Maja gli prometterà di aiutarlo, ma neanche lei potrà far fronte ad una spesa così grande.

Intanto, Amelie scoprirà di aver vinto alla lotteria. Non vedrà l'ora di ritirare il suo premio, però, sul più bello si renderà conto di aver perso il biglietto. Esso verrà ritrovato, assieme al suo portafoglio, nel bosco. Purtroppo, sarà così rovinato da non permettere di leggere i numeri vincenti. Come si evolverà la situazione?

Michael convincerà Werner a perdonare André

Nelle trame tedesche di Tempesta d'amore Selina deciderà di organizzare una cena con Christoph, Maja e Florian. La giovane, però, non riuscirà a nascondere il suo fastidio nei riguardi di Christoph. Maja infatti, sin dall'inizio non l'ha mai visto di buon occhio. Selina, accortasi della situazione, chiederà a Maja di provare a ricominciare tutto da capo.

Intanto, André sarà costretto a confessare la verità a Werner. Quest'ultimo sarà così sconvolto da non voler più avere niente a che fare con il fratello. Michael, però, grazie alle sue parole riuscirà a smuovere la coscienza di Werner e a farlo tornare sui suoi passi. L'uomo deciderà di offrire ad André un lavoro come aiuto cuoco. Nella mente dello chef qualcosa inizierà a tornare a galla: forse, avrà modo di recuperare tutti i suoi ricordi.