Anna Tedesco è una ex dama di Uomini e donne. E, in una recente intervista, la 53enne umbra si è tolta qualche sassolino sul comportamento di Gemma Galgani. A detta della Tedesco, la dama piemontese cerca sempre di manipolare la verità. Inoltre, la diretta interessata ha precisato che non tornerà in studio per corteggiare Maurizio Guerci.

Il commento su Gemma Galgani

In una precedente intervista per il magazine di Uomini e Donne, Anna Tedesco aveva espresso un commento positivo su Maurizio Guerci. Il cavaliere in questione, è un ex pretendente di Gemma Galgani. Per questo motivo le parole della Tedesco erano state commentate in modo negativo dalla dama piemontese.

In una nuova intervista rilasciata da poco l'ex dama del dating show di Canale 5 ha replicato alla piemontese. Senza peli sulla lingua Anna ha chiosato: "Io Gemma non l'ho mai nominata". Successivamente, la diretta interessata ha aggiunto: "Conoscendola, lei manipola sempre la realtà". A detta della 53enne, non si può affatto menzionare un'intervista in cui il nome di Galgani è stato tirato in ballo. Tedesco ha precisato di non avere neanche parlato del lavoro di Gemma, dunque l'attacco nei suoi confronti è stato gratuito.

A detta dell'ex dama di Uomini e Donne, Gemma quando chiude una frequentazione cerca sempre di dare la colpa agli altri: "Si deve prendere le sue responsabilità". Tedesco è sicura che la 70enne piemontese o se la prende con le altre dame o con Tina Cipollari.

In merito alla lunga permanenza di Galgani negli studi Mediaset, Anna Tedesco ha ammesso di vedere sempre le stesse scene fatte di pianti, illusioni e amore: "Adesso basta". L'ex protagonista di Uomini e Donne è convinta che Gemma si innamori di ogni suo pretendente. Per questo motivo ha tagliato corto: "Ha stufato".

Tedesco non tornerà nel dating show

Dopo il commento positivo nei confronti del cavaliere Maurizio Guerci, alcuni rumors avevano ipotizzato un ritorno di Anna Tedesco tra il parterre femminile di Uomini e Donne. Nel corso dell'intervista la diretta interessata ha fatto chiarezza sui gossip che l'hanno coinvolta.

Anna ha precisato che non tornerà affatto negli studi del dating show.

Tedesco ha confidato di avere apprezzato l'atteggiamento del cavaliere solamente i primi mesi. Dopo, invece, si è ricreduta. Secondo la 53enne umbra, Maurzio Guerci è una persona "poco signorile" visto il comportamento avuto nei confronti di Valentina Dartavilla Lupi e Gemma Galgani. Dunque, tutti gli estimatori della bella Anna Tedesco dovranno rassegnarsi. L'ex dama infatti, non ha intenzione di corteggiare nessun cavaliere.