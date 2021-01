Can Yaman continua ad essere costantemente al centro di accese polemiche. In questi ultimi giorni non si fa altro che parlare del suo nuovo flirt in corso con Diletta Leotta che, tuttavia, ha fatto storcere il naso ad un bel po' di fan dell'attore turco. Non tutti, infatti, credono nella veridicità di questo sentimento scoppiato nei giro di pochissimi giorni a Roma e hanno attaccato duramente l'attore protagonista della serie tv DayDreamer - Le ali del sogno, in onda ogni giovedì sera in prime time su Canale 5. Tra i commenti dei fan c'è chi ammette di essere deluso e amareggiato dal comportamento di Can di questi giorni.

Il flirt tra Can Yaman e Diletta Leotta non convince i fan

Nel dettaglio, da quando sono venute fuori le prime foto di Can in compagnia della sua nuova fiamma Diletta Leotta, non si è fatto altro che parlare di questa nuova coppia ma i sospetti non sono mancati.

In tanti, infatti, hanno mosso dei dubbi su questo flirt complice il fatto che fino a pochi giorni prima si parlava di Diletta Leotta al fianco di Zlatan Ibrahimovic, che sarà uno degli ospiti fissi del prossimo Festival di Sanremo 2021.

Dubbi sulla coppia Can-Diletta

Insomma non mancano i dubbi sul fatto che quello tra Can e Diletta possa essere uno di quei scoop inventati a tavolino per finire in copertina sui giornali e quando si sono diffuse queste voci, le critiche da parte dei fan italiani dell'attore non sono mancate.

In tanti ipotizzano che quella di Can e Diletta sia soltanto una mossa pubblicitaria, astuta e dal tempismo perfetto per il bene di tutti e due. E se così fosse, i fan non hanno nascosto la loro immensa delusione nei confronti dell'attore turco che aveva conquistato il pubblico grazie alla sua genuinità e alla spontaneità che lo avevano reso un sex symbol e un "divo" di altri tempi.

I fan attaccano Can Yaman: 'Che delusione!'

"Si sta scavando la fossa. Dopo il delirio arriva il declino" ha scritto una sua fan sui social e ancor qualcun altro ha rincarato la dose nei confronti di Can Yaman, scrivendo: "Che delusione! Lo abbiamo accolto con amore e lui ci ripaga così".

Insomma un periodo non facile dal punto di vista della popolarità per Can Yaman che, per il momento, ha scelto di disattivare il suo account Twitter e intanto su Instagram continua a postare frasi e canzoni d'amore che sarebbero indirizzate proprio all'affascinante Diletta Leotta.

Intanto Can si prepara ad affrontare una nuova sfida professionale che lo vedrà protagonista assoluto sul piccolo schermo. Sarà lui, infatti, il protagonista del remake di Sandokan, la fortunata serie tv che venne portata al successo da Kabir Bedi e che tornerà in onda con una nuova edizione prodotta da Lux Video.