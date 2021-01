Rosa Perrotta è ritornata a parlare del momento di crisi che sta attraversando con il suo compagno Pietro Tartaglione. L'ex tronista di Uomini e Donne, lo ha fatto nelle scorse ore attraverso una serie di stories postate sul suo profilo Instagram. Un lungo sfogo in cui Perrotta dopo essere rimasta in silenzio per diverso tempo, ha voluto smentire tutte le congetture che sono state fatte in questi mesi, riguardo la situazione sentimentale con Pietro. L'influencer ha deciso di parlare apertamente con i suoi tanti follower, dopo aver rivelato qualche settimana fa, che lei e il suo fidanzato Pietro, avevano deciso di prendersi una pausa.

L'influencer e Pietro Tartaglione sono tornati a vivere insieme

Rosa Perrotta ha detto che lei e Pietro Tartaglione sono tornati a casa e stanno cercando di riprendere la loro vita. La donna ha parlato della sua scelta di restare in silenzio, in queste settimane in cui "in troppi hanno messo bocca". Rosa ha aggiunto che ha preferito rimanere lontani dai riflettori. Così, ha anche potuto vedere quanto la gente sia arrogante, presuntuosa e cattiva. La trentunenne ha colto l'occasione per smentire tutte le ipotesi e le insinuazioni che sono state fatte in questi mesi sulla crisi vissuta con Pietro. In molti hanno pensato che fosse in dolce attesa, altri che le loro famiglie avessero litigato, altri ancora che fosse solo una trovata pubblicitaria per annunciare le nozze imminenti.

La Perrotta ha smentito tutto e ha dichiarato di aver rifiutato di andare in Tv e di parlare sui giornali perché, per suo carattere, non costruisce altari sui suoi fallimenti e questo per lei lo era.

Un nuovo equilibrio per la coppia U&D Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione

Nel lungo sfogo, Rosa ha anche dichiarato che secondo lei, alcune cose devono essere affrontate con dignità e soprattutto devono rimanere tra le mura di casa.

Perrotta ha aggiunto che quando si parla di lei e Pietro va bene, ma quando poi si parla di bambini è meglio evitare. È di cattivo gusto, parlare di cose così personali ha aggiunto in conclusione. Poi, le sue parole, hanno confermato l'avvenuto riavvicinamento con il fidanzato Pietro Tartaglione. Rosa ha dichiarato che in queste settimane, le sono stati invitati dei bellissimi messaggi di incoraggiamento.

Tanti fans volevano solo che lei e Pietro tornassero ad essere di nuovo una famiglia unita e felice. Adesso, piano piano stanno ritrovando la loro serenità, il loro equilibrio. Ha poi concluso affermando, che comunque nella vita si può sempre trovare un rimedio, quando c’è amore. Fino a quando c’è amore vale sempre la pena, ha detto Rosa.