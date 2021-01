La registrazione di Uomini e donne svoltasi martedì 19 gennaio, è iniziata con i festeggiamenti per il compleanno di Gemma Galgani. Spazio anche a Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri che hanno chiuso per l'ennesima volta. Nel corso della registrazione, Gemma ha stupito tutti portando una segnalazione su Maurizio Guerci secondo la quale lui avrebbe un'amante. Le prove però non ci sono, almeno per il momento.

U&D, registrazione 19 gennaio: Gemma compie gli anni

Dame, cavalieri e tronisti si sono ritrovati nello studio di Maria De Filippi per registrare una nuova puntata nella giornata del 19 gennaio.

Stando alle anticipazioni diffuse sul web, si viene a sapere che Gemma Galgani ha festeggiato il suo compleanno. Per l'occasione, Tina Cipollari ha portato una torta, mentre sia Maurizio Guerci che l'altro Maurizio, le hanno regalato dei fiori. La dama torinese ha poi chiuso con il 40enne Gianluca.

U&D, Maurizio ha un'amante: la segnalazione di Gemma

Dando uno sguardo a ciò che è avvenuto nella nuova registrazione di U&D, Gemma, dopo aver festeggiato il compleanno con tanto di torta, si lascerà andare a delle rivelazioni scottanti su Maurizio Guerci, il cavaliere che solo pochi giorni fa, le ha dato il benservito. La dama torinese in puntata, ha sostenuto che Maurizio l'avrebbe tradita con un'altra donna e che presto porterà le prove di quanto appena dichiarato.

Galgani non ha ancora digerito il fatto di essere stata mollata su due piedi dal cavaliere mantovano e sembra non farsene una ragione. Con il prosieguo della registrazione, per Gemma è entrato un nuovo pretendente. Anche lui si chiama Maurizio e le ha dedicato una poesia.

Riccardo e Roberta chiudono nella nuova registrazione di Uomini e donne

Terminato lo spazio dedicato a Gemma, al centro dello studio di Uomini e donne si sono accomodati Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri.

La dama ha raccontato che la scorsa settimana hanno avuto un pesante diverbio a causa di ciò che era accaduto in puntata con Ida Platano. I due poi, avrebbero dormito in stanze separate, nonostante alloggiassero nello stesso hotel. Il giorno seguente, Roberta avrebbe cercato di far pace con Riccardo, il quale però è sembrato irremovibile e non ne ha voluto sapere, motivo per il quale non si sono sentiti per tutta la settimana.

Nel corso della registrazione, Roberta e Riccardo hanno deciso di chiudere per l'ennesima volta, visti i continui litigi. Non sono mancati gli attacchi di Tina e Gianni all'indirizzo del cavaliere tarantino, a causa del suo carattere troppo permaloso. Le anticipazioni di Uomini e donne, segnalano anche una nuova litigata tra Armando e Aurora, sempre per la stessa questione legata al sito che parla bene di lei e della sua amica Veronica, a discapito di Incarnato.