Le nuove puntare de Il Paradiso delle Signore 5 saranno ricche di sorprese. I protagonisti di questi stravolgimenti saranno Gabriella e Salvatore. Mancheranno pochissime settimane, infatti, al matrimonio tra la signorina Rossi e Cosimo Bergamini ma la stilista si riavvicinerà sempre di più al suo ex fidanzato, allontanando il suo futuro sposo. Dopo aver letto la missiva scritta da Salvatore la ragazza andrà completamente in tilt e, anziché pensare alle nozze, non rifiuterà le attenzioni del giovane Amato. I due ragazzi si troveranno sempre più vicini tanto da arrivare a baciarsi.

Tra Salvatore e Gabriella si accende la passione

Nel corso dei nuovi episodi del mese di gennaio la lettera trovata da Rocco, scritta da Salvatore per Gabriella ma nascosta da Agnese, farà risvegliare i sentimenti del giovane Amato e della Rossi. Gabriella inizialmente sarà decisa a lasciarsi il passato alle spalle e concentrarsi ai preparativi delle sue nozze con Cosimo ma nulla andrà come previsto dalla ragazza. Agnese nel frattempo farà rientro insieme al marito dalla Sicilia e sarà li che Salvatore si riavvicinerà a Gabriella. Il titolare della Caffetteria sarà stanco di sopportare il comportamento arrogante del padre e finiranno per litigare. Soltanto Gabriella potrà capire il suo stato di animo, essendo anche vicina di casa della famiglia Amato.

Rossi e Amato si baciano appassionatamente

Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore, Salvatore nutrirà la convinzione che se Gabriella avesse letto la lettera che aveva scritto per lei in tempo, le cose tra loro due sarebbero andate per il verso giusto. Rossi sembrerà determinata a lasciarsi il passato alle spalle e non pensare più alla loro relazione ma Salvatore non sarà d'accordo e continuerà a corteggiarla con l'intento di dare una seconda possibilità al loro rapporto.

Questo spingerà la stilista a ripensare ininterrottamente ai loro baci e alle emozioni provate reciprocamente quando i due erano una vera e propria coppia. Gabriella inizierà così a vacillare e a raccontare le prime bugie a Cosimo pensando sempre meno ai preparativi del matrimonio che sarà previsto il 14 febbraio 1962.

All'inizio la stilista cercherà di convincere Salvo a smetterla di pensare alla loro relazione, ma lei inconsciamente non smetterà di farlo.

La svolta arriverà con il ritorno dei coniugi Amato a Milano, in seguito alle vacanze trascorse in Sicilia. La sarta continuerà a essere maltrattata dal comportamento autoritario di Giuseppe e verrà aiutata da Salvo e Gabriella. Una sera il giovane amato litigherà con il padre e Gabriella, sentendo dei rumori, andrà in soccorso al suo ex fidanzato trascinandolo in Caffetteria. Sarà proprio lì che i due si baceranno appassionatamente. Tra i due ragazzi si riaccenderà la passione di un tempo. Gabriella cercherà di evitare Cosimo, mentre Salvatore non racconterà dell'accaduto al suo migliore amico Marcello. Soltanto Laura, a sua volta innamorata del socio, verrà a sapere di quanto accaduto la sera prima tramite la sua cara coinquilina. La stilista però non si accorgerà dei sentimenti che Parisi prova nei confronti del giovane Amato.