Le anticipazioni della famosa soap opera napoletana Un posto al sole sono ricche di novità per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 25 a venerdì 29 gennaio, Clara e Alberto saranno pronti per trasferirsi nella loro nuova casa, ma la coppia avrà alcuni problemi. Frattanto Michele deciderà di indagare meglio riguardo lo sconosciuto che ha aggredito lui e Silvia. Vittorio, invece, non si troverà d'accordo con le decisioni di Chiara in merito all'organizzazione in radio, mentre Serena sarà sempre più preoccupata per Leonardo e cercherà un modo per aiutarlo a stare meglio.

Roberto Ferri, intanto, non riuscirà a resistere al fascino di Lara Martinelli.

Un posto al sole, trame dal 25 al 29 gennaio: Serena preoccupata per Leonardo

Nelle puntate di Un posto al sole che verranno trasmesse dal 25 al 29 gennaio, Michele avrà diversi dubbi riguardo l'identità dell'uomo che ha aggredito lui e Silvia e la situazione in famiglia diventerà sempre più complicata, il giornalista però deciderà di indagare meglio sulla questione. Nel frattempo Vittorio vorrà difendere la sua crescita professionale in radio, ma si troverà alquanto in difficoltà, mentre Chiara vorrebbe riportarlo ai tempi di Vicky Beef, in nome degli ascolti. In seguito Serena sarà assai angosciata per la solitudine di Leonardo, così deciderà di fare un ulteriore tentativo con la sua famiglia.

Un posto al sole, spoiler: Vittorio vuole aiutare Chiara

Vittorio vorrà aiutare Chiara a mantenere la sua autonomia, così affinché la donna non cambi il suo lavoro, cercherà un modo per dissuaderla con l'aiuto del suo amico Patrizio. Serena e Filippo saranno desiderosi di aiutare Leonardo con i suoi problemi e cercheranno un modo utile per aiutarlo.

Intanto Silvia, dopo aver offerto a Diego di diventare il suo braccio destro, penserà di aver risolto i suoi problemi al Vulcano. Successivamente Michele sarà sempre più turbato per la nuova gestione della radio di Chiara, mentre Vittorio troverà un compromesso con la ragazza, ma non tutto andrà come previsto dall'uomo. Nel frattempo Roberto cercherà in tutti i modi di avere notizie riguardo a Marina.

Roberto Ferri attratto da Lara

Clara e Alberto andranno a vivere nella loro nuova casa, ma una visita improvvisa cambierà l'umore della donna. Nel frattempo Vittorio realizzerà una sorta di "versione giovanile" di Vicky Beef, chiamata Rick Tok, ma l'uomo si renderà conto di non avere più gli ammiratori di un tempo. Roberto Ferri, invece, avrà diversi sospetti nei confronti di Lara Martinelli, ma non sarà in grado di resistere al suo fascino. Michele e Chiara saranno ormai ai ferri corti e non riusciranno a trovare un accordo riguardo la linea editoriale. Nel contempo Franco sarà in profonda crisi, dopo aver scoperto che Angela potrebbe trasferirsi a Venezia per qualche mese, ma l'uomo riceverà una sorpresa improvvisa che potrebbe cambiare il suo umore.

Infine, Clara si renderà conto che Barbara nutre un interesse per il suo compagno.