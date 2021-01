In Una vita, nelle prossime settimane, per Ursula Dicenta arriveranno tempi difficili. La donna infatti, sembrerà perdere il lume della ragione dopo essere stata messa da parte da Genoveva. Dicenta a un certo punto, comincerà ad avere delle allucinazioni, come quella in cui sarà convinta di vedere la defunta Cayetana.

Una vita, anticipazioni: Genoveva rompe l'alleanza con Ursula

Ursula Dicenta continuerà a essere protagonista anche nelle prossime puntate di Una vita. Dando uno sguardo ciò che è già andato in onda in Spagna, si viene a sapere che la perfida Dicenta verrà messa da parte da Genoveva la quale la inviterà a non intromettersi nei suoi affari.

La vedova Bryce sembrerà non aver più bisogno di Ursula per riconquistare Felipe, visto che si sarà alleata con Santiago. Quest'ultimo, infatti, sarà giunto nel quartiere presentandosi come il marito di Marcia, mandando all'aria le nozze di Felipe con la giovane brasiliana.

Ursula comincia ad avere allucinazioni, sta perdendo la ragione?

Ursula non prenderà affatto bene la decisione di Genoveva di tenerla lontana da sé e comincerà ad accusare degli strani malesseri. Nel corso delle prossime puntate di Una vita, Ursula comincerà ad avere delle allucinazioni. Ad esempio, in un pomeriggio crederà che Genoveva abbia in casa un ritratto di Mateo, il figlio di Telmo e Lucia. Nel momento in cui Salmeron prenderà in mano il ritratto, si scoprirà però che si tratta di una fotografia del defunto Samuel e non di Mateo.

Ursula sembrerà aver perso il lume della ragione, soprattutto nel momento in cui dirà a Genoveva che sarà giunta l'ora di vendicarsi di chi le ha voltato le spalle, come Blanca e Telmo.

Ursula crede che Cayetana sua ancora viva nelle prossime puntate di Una vita

Preoccupata per la salute mentale della sua domestica, Genoveva chiederà ad Agustina di somministrare a Ursula un preciso medicinale due volte al giorno.

Nel giro di qualche ora, Ursula avrà una nuova allucinazione e crederà di aver visto Cayetana Sotelo Ruz.

Inizialmente Ursula non dirà a nessuno quello che crede di aver visto ma, dopo pochi giorni, lo confesserà a Fabiana. La donna non prenderà bene le parole di Ursula e la inviterà a non menzionare più la figlia, morta ormai da molti anni. Ursula però sembrerà convinta del fatto che Cayetana sia viva e, a un certo punto, la rivedrà nuovamente accanto alla finestra dell'appartamento di Acacias 38.