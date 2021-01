Continua l'appuntamento settimanale con Una Vita e le anticipazioni delle puntate che andranno in onda dall'8 al 14 febbraio rivelano che Marcia bacerà Santiago, ma dopo aver trascorso la notte con lui si renderà conto che l'uomo non ha una cicatrice e inizierà a dubitare della sua vera identità. I Domínguez verranno a conoscenza che il film uscirà presto in tutto il mondo. La famiglia rimarrà di stucco e su consiglio di Jose convocherà un avvocato per denunciare Alfonso per diffamazione. Armando e Susana, nel frattempo, saranno sempre più innamorati: la donna deciderà di non pensare ai pettegolezzi della gente e accetterà l'invito dell'uomo di andare a ballare insieme.

I Dominguez apprendono che il film uscirà in tutto il mondo

Nel corso dei nuovi episodi della soap opera spagnola, Susana deciderà di non badare ai pettegolezzi della gente e andrà a ballare con Armando all'Ateneo. Ramón e Carmen intanto regaleranno una culla a Lolita per suo figlio. Nel frattempo Bellita pregherà Alfonso di non pubblicare il film, ma il regista non si farà convincere dalla donna. Marcia invece, in ansia per la situazione in cui si trova Santiago, finirà per baciarlo. Felipe, nel frattempo, verrà consolato da Genoveva: i due trascorreranno una bella serata in reciproca compagnia.

Intanto Susana sarà molto felice con Armando, la donna non farà altro che sognare a occhi aperti. Nel frattempo arriverà la notizia che il cortometraggio uscirà in tutto il mondo.

I Domínguez prenderanno malissimo la novità, ma Jose proporrà di denunciare Carchano per ingiuria.

Marcia dubita sull'identità di Santiago

Durante le puntate trasmesse dall'8 al 14 febbraio Marcia seguirà il consiglio di Casilda e Fabiana, ovvero quello di cedere a Santiago e dimenticarsi di Felipe. La ragazza farà recapitare un biglietto all'avvocato per chiudere definitivamente la loro relazione.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Nel frattempo Armando riceverà un enigmatico telegramma, che lo sconvolgerà al punto che rifiuterà due appuntamenti con Susana.

I Dominguez assumeranno un legale per effettuare la denuncia contro Alfonso, ma una nuova notizia manderà in panico la famiglia. Marcia, dopo aver passato una notte romantica con Santiago, noterà che l'uomo sarà privo di una cicatrice, così inizierà a dubitare della sua vera identità.

Genoveva, invece, inizierà a minacciare Santiago perché non vorrà assolutamente lasciare Acacias.

L'appuntamento con Una vita è su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 14:10 e la domenica doppio puntata dalle 15:25.