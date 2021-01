In Una vita l'arrivo di Santiago avrà sconvolto il quartiere e in particolare Marcia e Felipe, che avranno annullato le nozze. L'uomo si sarà presentato come il marito di Sampaio e, nelle puntate in onda dal 24 al 29 gennaio prossimi, i telespettatori avranno l'opportunità di conoscerlo meglio. Si intuirà che dietro il suo arrivo potrebbe esserci lo zampino di Genoveva, la quale lo aiuterà a cercare un lavoro. Ursula sospetterà della sua padrona, mentre Felipe e Marcia non riusciranno a nascondere i loro sentimenti: i due si amano ancora.

Una vita, spoiler al 24 gennaio: Genoveva esorta Felipe ad ascoltare le ragioni di Marcia

In Una vita, le prossime puntate saranno incentrate sull'arrivo di Santiago ad Acacias.

Come noto, l'uomo avrà interrotto le nozze di Marcia e Felipe. Nelle puntate in onda la prossima settimana, Genoveva chiederà a Felipe di ascoltare le ragioni di Marcia che, sino a quel momento, non aveva mai detto nessuno di essere già stata sposata. Carchano invece, darà la parte nel film a Cinta, nonostante Camino sia sembrata migliore nelle prove. La figlia di Bellita inizierà a girare la pellicola, ma non capirà alcune scelte del regista. Anche Camino noterà qualcosa di strano.

Una vita, anticipazioni: Marcia chiede perdono a Felipe e confessa di non aver mai amato Santiago

Dando uno sguardo alle trame di Una vita in onda sino al 29 gennaio, si scoprirà che Armando inviterà i vicini a provare la cucina giapponese, cucinata proprio da lui.

Rosina metterà a disposizione la sua cucina, ma al pranzo si presenteranno solo lei e donna Susana. Servante intanto, farà amicizia con Santiago. Quest'ultimo accetterà che Marcia vada a parlare con Felipe per spiegarsi. Durante il colloquio con l'avvocato, Sampaio confesserà di non aver mai amato Santiago e di averlo sposato solo per riconoscenza, in quanto l'aveva protetta a suo tempo da Andrade, salvandole la vita.

Marcia chiederà quindi a Felipe di perdonarla. Nel corso delle nuove puntate, Santiago si mostrerà paziente e comprensivo con la moglie, mentre quest'ultima sembrerà aver paura di lui.

Una vita, Genoveva aiuta Santiago, Felipe ama ancora Marcia

Le nuove trame di Una vita svelano inoltre che Genoveva confesserà a Liberto di aver aiutato Santiago a trovare lavoro.

Ciò, a detta della vedova Bryce, per dargli l'opportunità di lasciare Acacias il prima possibile insieme a Marcia. Ursula invece sospetterà di Genoveva e non crederà alla buona fede della sua padrona. Santiago invece, andrà da Felipe e gli offrirà il suo aiuto per sgominare i trafficanti di schiave. Alvarez Hermozo rifiuterà il suo aiuto. L'avvocato sarà ancora innamorato di Marcia alla quale confesserà di non poter vivere senza di lei. Cinta non capirà alcune scene del film ma Carchano si rifiuterà di farle leggere il copione.