A partire dal prossimo 8 marzo, su Canale 5 andrà in onda una nuova edizione de l'Isola dei Famosi. Il reality, che non va in onda dallo scorso 2019, dovrebbe subire numerosi cambiamenti. Il primo, come ufficializzato già da diverse settimane, consiste nella conduzione. Da quando il reality è in onda su Mediaset, infatti, è sempre stato condotto da Alessia Marcuzzi. La prossima edizione, però, sarà invece condotta da Ilary Blasi. Al momento, non vi è nessuna notizia ufficiale in merito ai possibili opinionisti, inviati o concorrenti, anche se sono numerose le indiscrezioni che sono state pubblicate in vari siti e giornali nel corso delle ultime settimane.

Secondo esse, Teo Mammucari potrebbe essere il nuovo inviato.

Mammucari potrebbe essere l'inviato

Nel corso degli ultimi giorni sono stati diversi i nomi fatti per ricoprire il ruolo di inviato de l'Isola dei Famosi. Inizialmente, infatti, si era fatto il nome di Alvin, che nelle scorse edizioni aveva già rivestito più volte quel ruolo. Nonostante questo, comunque, il conduttore ha prontamente smentito attraverso un post pubblicato su Instagram, affermando di essere impegnato in altri progetti televisivi. Altra candidata al ruolo è anche Aurora Ramazzotti, che al momento non ha né confermato né smentito le voci sul suo conto. Nelle ultime ore, a questo ventaglio di nomi si è aggiunto anche Teo Mammucari. Il conduttore, che lo scorso anno vinse Il Cantante Mascherato su Rai 1 e che da diversi anni è giudice a Tu Si Que Vales, ha infatti un ottimo passato lavorativo proprio con Ilary Blasi.

I due, infatti, hanno più volte condotto insieme Le Iene su Italia 1.

Il cast: Elisa Isoardi e Ciacci probabili concorrenti

Per quanto riguarda la composizione del cast, la produzione starebbe riscontrando numerose difficoltà. Diversi vip, infatti, hanno rifiutato la partecipazione. Tra questi, la prima ad annunciarlo è stata Asia Argento, che aveva affermato di non partecipare "neanche morta".

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Alla regista, poi, si sono aggiunti anche Jill Cooper e Garrison, che continua ad essere impegnato come consulente per i programmi di Maria De Filippi. Nelle ultime ore, vi sarebbero due possibili nuovi naufraghi. Il primo è Giovanni Ciacci, per il quale sarebbe pronto un "ricco" contratto affinché sbarchi in Honduras. Ad annunciarlo è Gabriele Parpiglia sul sito Giornalettismo, secondo il quale lo stylist avrebbe richiesto di rescindere il contratto che lo lega al programma Ogni Mattina su Tv8.

Altro nome nuovo per sbarcare nel reality Mediaset è quello di Elisa Isoardi. Per la conduttrice, che lo scorso anno era al timone de La Prova del Cuoco, la partecipazione all'Isola significherebbe anche uno sbarco a Mediaset, dove in futuro potrebbe poi continuare a lavorare.