Secondo le anticipazioni della soap opera americana Beautiful, nelle puntate che andranno in onda questa settimana da martedì 26 a domenica 31 gennaio su Canale 5 ci saranno varie novità interessati e molti colpi di scena.

In particolare, Zoe dirà a Thomas di aprire gli occhi con Hope che lo starebbe solo sfruttando per la questione legata alla custodia di Douglas. Lo stilista vorrà firmare tutti i documenti, però proverà a convincere Logan a tornare con lui. I due avranno un litigio e alla fine Thomas cadrà in una vasca piena d'acido.

Zoe aprirà gli occhi di Thomas

Nelle puntate in onda questa settimana su Canale 5, Zoe vorrà fare aprire gli occhi a Thomas Forrester.

In pratica la donna dirà allo stilista che Hope Logan lo starà solo usando per riuscire a ottenere la custodia di Douglas. Nel frattempo Brooke sarà molto preoccupata per sua figlia, che dovrà stare a stretto contatto con Thomas per l'adozione di Douglas.

Poco dopo, Ridge scoprirà che le lavatrici industriali vengono ripulite con una sostanza chimica molto pericolosa: l'acido fluoridrico. Forrester senior sarà molto preoccupato da questa scoperta e si confiderà con Shauna.

Thomas vorrà provare a convincere Hope a tornare insieme a lui

Intanto Donna cercherà di tranquillizzare sua sorella riguardo la decisione di Hope. Infatti, Donna dirà che sua nipote conosce molto bene Thomas e sa cosa sta affrontando. N

el mentre, alla Forrester, lo stilista sarà ormai pronto a firmare tutte le carte per concedere a Hope Logan la custodia congiunta di Douglas.

L'uomo però, prima di firmare il tutto, tenterà ancora una volta di provare a convincere Hope a tornare con lui, in modo tale da dare una famiglia felice al piccolo Douglas.

Forrester junior cadrà in una vasca piena d'acido

Thomas sarà pronto a firmare tutti i documenti proprio per far vedere alla Logan la genuinità delle sue parole. Poi, però accadrà qualcosa di impensabile che cambierà tutte le carte in tavola.

In particolare, la discussione tra lo stilista e Hope degenererà e Forrester cadrà in maniera accidentale nella vasca piena d'acido fluoridrico dell'azienda. Hope sarà molto spaventata e tornerà a cercare Forrester junior dopo aver affidato il piccolo Douglas a Charlie, ma verrà invitata ad uscire dalla zona, indicata come molto pericolosa.

Dove rivedere le puntate di Beautiful

Non rimane che aspettare la messa in onda televisiva dei nuovi episodi della soap opera americana Beautiful per scoprire ulteriori novità sulla questione legata all'adozione di Douglas.

Intanto, chi volesse recuperare gli episodi già andati in onda potrà farlo in qualsiasi momento mediante la piattaforma gratuita di Mediaset play.