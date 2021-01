Manca sempre meno all'inizio dell'Isola dei Famosi, che tornerà in onda su Canale 5 a partire da marzo e che vedrà alla conduzione Ilary Blasi. Secondo il settimanale diretto dal giornalista Riccardo Signoretti, tra i papabili concorrenti vi è anche Giulio Berruti, attore che nelle ultime settimane è stato al centro dei gossip per la sua storia d'amore con Maria Elena Boschi, ex ministro e oggi esponente di spicco di Italia Viva. Il giornalista, poi, ha anche parlato di una possibile proposta di matrimonio di Giulio alla sua amata: tale proposta potrebbe arrivare in diretta televisiva.

Asia Argento e Vera Gemma nel cast

Giulio Berruti, al momento, non ha ancora né confermato né smentito l'indiscrezione pubblicata da Signoretti. Nel frattempo, però, nelle ultime settimane si sono rincorse le voci dei possibili partecipanti alla prossima edizione del reality. Il nome di spicco è quello di Asia Argento, attrice e regista che lo scorso anno ha partecipato al reality di Rai 2 Pechino Express. Ex partecipante del talent della Rai che dovrebbe sbarcare in Honduras è Vera Gemma: le due hanno partecipato al programma di Costantino Della Gherardesca in coppia. Attesa, poi, anche Eleonora Giorgi: per lei non sarebbe il primo reality, in quanto partecipò alla terza edizione del Grande Fratello Vip. Tre possibili concorrenti, poi, potrebbero arrivare direttamente da Uomini e Donne.

I nomi in questione sono quelli di Nicola Vivarelli, Giorgio Manetti e Brando Giorgi.

Karina Cascella ha rifiutato la proposta della produzione

Tra i personaggi famosi che potrebbero prendere parte alla prossima edizione dell'Isola dei Famosi, vi sono anche Patrizia Rossetti e Jill Cooper. La prima vanta una grande carriera televisiva, che vanta anche una conduzione al Festival di Sanremo.

La seconda, invece, è nota per il suo ruolo di personal trainer e conduttrice televisiva in programmi di fitness. Infine, tra le indiscrezioni vi è anche Fabio Colloricchio: l'uomo, che fece parlare molto di sé durante la partecipazione alla versione spagnola del programma, sarebbe in trattativa.

Oltre che i nomi dei papabili concorrenti, però, nelle ultime settimane vi sono anche dei vip che, invece, hanno annunciato di aver rifiutato la proposta della produzione del reality.

La prima, in questo senso, è stata Karina Cascella, nota opinionista dei programmi di Barbara D'Urso: la donna, infatti, ha affermato di non voler stare troppo a lungo lontana dal suo figlio. Un rifiuto al programma è arrivato anche da Sara Tommasi: a svelarlo è stato il suo manager, che ha affermato che la donna è troppo impegnata nell'organizzazione del suo matrimonio, in programma proprio a marzo.