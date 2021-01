Ida Platano è ritornata a Uomini e Donne nella puntata andata in onda l'11 gennaio per un confronto con il suo ex compagno, Riccardo Guarnieri. Prima dell'incontro, il cavaliere pugliese aveva ricevuto in trasmissione un pacchetto da Ida, contenente un biglietto e l'anello di fidanzamento che le aveva regalato. Ida, nel corso di un'intervista al magazine della trasmissione, ha rivelato come si è sentita dopo aver rivisto Riccardo e ha spiegato come mai ha deciso di restituirgli in tv il pegno d'amore.

Ida Platano sta bene dopo il confronto con Riccardo Guarnieri

Ida Platano ha raccontato di sentirsi bene ed è rilassata dopo il confronto che ha avuto a Uomini e donne con Riccardo.

La parrucchiera bresciana ha detto di aver rivisto la puntata in due tranche: durante la prima parte si è sentita scombussolata, mentre, dopo qualche ora, riprendendo la visione, ha detto di aver provato molta soddisfazione per aver detto la sua su quanto accaduto con l'ex fidanzato: ''Credo di aver detto abbastanza. Non penso ci sia bisogno di aggiungere altro''.

Ida ha consegnato l'anello a Riccardo

Ida ha spiegato anche come mai ha deciso di riconsegnare l'anello di fidanzamento a Guarnieri a Uomini e Donne e, tal proposito, Platano ha dichiarato: ''Ho deciso di riconsegnarlo in studio perché è lì che mi è stata fatta la proposta. L'idea di farlo è maturata quando ho visto e letto come Riccardo ha parlato del nostro rapporto''. Ida ha inoltre smentito di non aver mai indossato l'anello, facendo una precisazione: ''L'ho tenuto sempre al dito finché siamo stati insieme''.

Ida ha affermato che il tempo e la sua forza di volontà la stanno aiutando a stare meglio e ha ricordato il periodo trascorso con il cavaliere: ''Per lungo tempo mi sono sentita sbagliata perché non mi sentivo mai all'altezza di Riccardo, perché lui mi faceva sentire così''.

Il periodo di rinascita di Ida Platano

Dopo la sofferenza provata per la fine della sua storia d'amore con Riccardo Guarnieri, Ida sta vivendo un periodo di rinascita, che sta proseguendo alla grande, come dichiarato nel corso dell'intervista: ''Sono più lucida e vedo cose che prima non riuscivo a vedere.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Mi sento decisamente più forte di prima''. Platano ha detto che oggi le cose sono cambiate, di sentirsi all'altezza di tutto e di tutti: ''Sono tornata la Ida di prima e non abbasserò più la guardia per nessuno''. Riguardo all'eventualità di un nuovo amore, la parrucchiera bresciana ha rivelato di non sentirsi pronta ad innamorarsi di nuovo perché per troppo tempo ha cercato e ha affermato: ''Voglio smettere di cercare, perché ora credo che se qualcosa deve arrivare, arriverà''.