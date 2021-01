Riccardo Guarnieri e Ida Platano hanno avuto un confronto nello studio di Uomini e donne, durante la puntata andata in onda l'11 gennaio. Il cavaliere pugliese ha rilasciato un'intervista per il magazine della trasmissione, nella quale ha commentato quanto accaduto con la sua ex fidanzata e che effetto ha avuto rivedendola. L'ex protagonista di Temptation Island ha inoltre rivelato come sta andando la sua frequentazione con Roberta di Padua e cosa non sta funzionando nel loro rapporto.

Riccardo Guarnieri ha voluto un confronto con Ida Platano

Riccardo Guarnieri ha spiegato che si aspettava di rivedere Ida a Uomini e Donne e ha commentato la presenza dell'ex compagna, arrivata in studio per confrontarsi con lui: ''È da lei fare una cosa del genere''.

L'ex operaio pugliese ha detto di avere spronato Platano a ritornare nel dating show, per raccontare la verità sulla fine della loro relazione: ''Lei a mio avviso fa credere alle persone che sia ancora innamorata di me. Per questo ho voluto un faccia a faccia, per chiarire una volta per tutte le cose''.

Riccardo si arrabbia per la pessima figura fatta nel confronto con Ida

Durante il confronto con Ida, Riccardo è stato freddo e ha detto che le persone che avevano seguito il suo percorso con Platano, non si sarebbero aspettate una reazione del genere da parte sua. A tal proposito, il cavaliere tarantino ha rivelato: "Io però, che ho vissuto sulla mia pelle ogni cosa, posso dirle che in realtà il mio atteggiamento era in linea con quello che è accaduto tra me e Ida sino a maggio".

Guarnieri ha precisato di non essersi voluto alzare a salutare Ida dopo il confronto, per via della 'scazzottata di parole' che c'era stata. Riccardo ha spiegato qual è stato il suo stato d'animo dopo aver rivisto la sua ex fidanzata: ''Ero molto arrabbiato per il macello che è successo, per le cose ancora una volta travisate e per la pessima figura che abbiamo fatto''.

Dopo Ida, Riccardo Guarnieri frequenta Roberta Di Padua

Tornato nello studio di Uomini e Donne, Riccardo ha ricominciato una frequentazione con Roberta. Guarnieri ha spiegato che con Di Padua, la relazione non sta sbocciando in un amore: ''Non scatta il sentimento'', paragonando il suo trascorso con Ida, con la quale, invece, la conoscenza si era trasformata subito in qualcosa di più.

L'ex protagonista di Temptation Island ha affermato di avere un forte feeling mentale e fisico con la Di Padua, ma non riescono ad andare oltre: ''Non riusciamo a capire se la nostra è solo una grande amicizia accompagnata da una forte attrazione o altro''. Non resta che attendere un po' di tempo, per scoprire se il rapporto fra Roberta e Riccardo si trasformi in un amore.