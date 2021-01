Nell'episodio di Un posto al sole andato in onda giovedì 7 gennaio, Marina ha deciso di lasciare Napoli per dedicarsi alla riabilitazione di Fabrizio. In una puntata molto intensa, la donna ha scelto di deporre le armi e di smettere l'infinita guerra con il suo amato/odiato Roberto. Il suo personaggio, dopo un lungo percorso narrativo, è maturato e ha deciso di abbandonare ogni proposito di vendetta per vivere una vita tranquilla. Un epilogo tutto sommato giusto ma, come successo molte volte negli anni, in molti si aspettavano che fosse una fase e che Marina sarebbe tornata più grintosa di prima, purtroppo però ora gli eventi hanno preso una piega diversa.

Ha fatto molto scalpore, infatti, il post scritto da Nina Soldano, in cui l'attrice ammette di non conoscere il futuro del suo personaggio Marina Giordano e, per la prima volta, viene quindi paventata l'ipotesi che il suo potrebbe essere un addio e non un arrivederci.

Un posto al sole, il triste sfogo di Nina Soldano

"Vorrei chiarire un paio di cose: l’uscita di Marina non è stata una mia scelta. Se Marina, tornerà e quando io questo ancora non lo so". Inizia così il post di Nina Soldano dove l'attrice si è rivolta direttamente ai suoi fan, preoccupati dal suo possibile addio alla soap. Poi ha continuato: "L’unica certezza è la sua partenza.". Va detto che capita che gli attori della soap, ciclicamente, abbandonino il loro ruolo per tornare dopo qualche mese.

In un racconto corale risulta più che normale avvicendare gli attori, tuttavia solitamente i protagonisti sanno quando rientreranno. In alcuni casi lasciano il set portandosi a casa i nuovi copioni delle scene che gireranno in seguito, ma in questo caso, evidentemente, non è stato così. Nina Soldano, a oggi, non conosce il futuro del suo personaggio e questo ha portato i suoi fan a darle il massimo sostegno.

Un posto al sole: l'incertezza sul destino di Marina

Nina Soldano ha concluso il suo post con queste parole: "Vi ringrazio per avermi inondata di messaggi di stima, affetto e tanto amore per Marina e per me... non fanno altro che riempirmi il cuore di gioia. Vi amo." Un messaggio molto sentito, che potrebbe celare un certo retrogusto amaro e che sottolinea la tristezza di Nina Soldano.

L'attrice ha voluto sottolineare che, attualmente, non conosce nulla del suo futuro a Un posto al sole. Tra gli hashtag risalta un #godsavethequeen, che richiama il suo soprannome "queen" con cui l'hanno ribattezzata con affetto i suoi fan. A questo punto bisognerà attendere i prossimi giorni per scoprire se la produzione di Un posto al sole farà dichiarazioni ufficiali in merito all' addio di Nina Soldano dalla soap opera. Ai fan, per il momento, non resta che sostenerla sui suoi profili social e sperare che l'attrice torni presto a vestire i panni di Marina Giordano.