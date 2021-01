Questo pomeriggio lunedì 11 gennaio è andato in onda un nuovo appuntamento con il dating show di Canale 5, Uomini e donne. In studio, inaspettatamente è ritornata Ida Platano. La donna ha scelto dopo diversi mesi dalla fine della relazione con Riccardo Guarnieri di confrontarsi con il suo ex. Era stato lo stesso tarantino alcune settimane fa, a chiedere alla donna di poter aver un faccia a faccia dopo che lei gli aveva restituito l'anello di fidanzamento. Chi segue Uomini e Donne ricorderà che Ida glielo aveva fatto recapitare in studio insieme ad una breve lettera. I due hanno avuto modo di rivedersi per la prima volta, dopo essersi detti addio diversi mesi fa.

Il confronto tra di loro però, non è stato dei più sereni e pacati.

Il confronto acceso tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri

Ida Platano è tornata a Uomini e Donne per poter dire la sua sulla fine della storia d'amore con Riccardo Guarnieri. Tra i due sono volate parole e accuse pesanti. La dama bresciana e Guarnieri hanno avuto uno scontro davvero molto acceso. Entrambi fermi sulle loro posizioni, non sono riusciti a trovare un punto d'incontro e a dirsi addio pacificamente. Ida ha detto che Riccardo è soltanto un narcisista che si è nutrito del suo amore. La Platano ha dichiarato che in realtà a Guarnieri lei non è mai piaciuta. Riccardo non provava alcuna attrazione nei suoi confronti. La donna ha continuato il suo sfogo dicendo che si possono contare sulle dita di una mano i momenti di intimità che ci sono stati durante i mesi di convivenza.

Ida con tanta rabbia ha detto di aver sofferto veramente tanto, di aver toccato il fondo per questa storia in cui ci aveva creduto veramente tanto. Guarnieri non è di certo restato in silenzio, rispondendo con altrettanta rabbia e risentimento. L'uomo ha detto che il gesto di restituirgli l'anello di fidanzamento è stato squallido.

Riccardo Guarnieri dichiara che la storia con Ida è stato uno sbaglio

Riccardo Guarnieri ha detto che Ida Platano è sempre stata falsa con lui. L'uomo ha dichiarato che durante la quarantena trascorreva la maggior parte del tempo sui social. Poi ha anche aggiunto che secondo lui, Ida è sempre stata falsa. Poi, rincarando la dose, ha dichiarato di aver trascorso più tempo in albergo che a casa della sua ex compagna.

Il tarantino ha detto che la relazione con Ida era fatta di continue provocazioni e litigi quotidiani. Riccardo Guarnieri ha poi pronunciato una frase molto forte. Riccardo ha detto che la storia d'amore con Ida Platano è stata un errore. Poi ha spiazzato tutti dicendo che ora c'è soltanto tantissima rabbia e non prova più un briciolo di bene nei confronti della sua ex compagna. Riccardo per concludere ha detto che Ida è stata spietata e non ha raccolto niente dalla loro storia.