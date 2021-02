Prosegue su Canale 5 l'appuntamento con la Serie TV americana Beautiful, che viene mandata in onda tutti i giorni a partire dalle ore 13:40. In base alle trame degli episodi in onda da domenica 21 a sabato 27 febbraio, Liam dirà a Thomas di stare lontano dalla sua famiglia, ma lui sarà sempre ossessionato da Hope e userà Douglas per avvicinarsi alla donna. Inoltre Ridge cambierà idea e dirà a Shauna di volere recuperare il suo matrimonio con Brooke, mentre Steffy suggerirà al fratello di non pensare più a Hope.

Liam dice a Thomas di stare lontano dalla sua famiglia

Nelle puntate di Beautiful che andranno in onda dal 21 al 27 febbraio Liam e Hope saranno intenti a festeggiare il Giorno del Ringraziamento con Beth e Douglas.

L'uomo non gradirà affatto la presenza di Thomas, poiché considererà quest'ultimo come un personaggio pericoloso da cui tenersi lontano. A tal proposito deciderà di andare alla Forrester Creations per confrontarsi direttamente con lui. Liam gli farà presente di non avere alcuna fiducia in lui e di stare lontano dalla sua famiglia. Thomas non avrà alcuna intenzione di seguire quanto gli è stato detto.

Ridge vuole salvare il matrimonio con Brooke

Secondo le anticipazioni televisive fino al 27 febbraio Steffy apprenderà quanto successo a Thomas e sarà infuriata con Hope. A quest'ultima addebiterà di essere una persona senza scrupoli e di aver manipolato il ragazzo al solo fine di ottenere la custodia congiunta di Douglas. La Logan si mostrerà molto ferita di fronte a queste parole.

Intanto Thomas porterà avanti il suo piano per riconquistare Hope. Innanzitutto spererà che la ragazza torni a lavorare per la linea di moda "Hope for the future" e userà nuovamente Douglas per i suoi scopi.

Steffy e Liam in tutto questo concorderanno sul fatto che Thomas dovrà stare lontano dalla Logan. Nel frattempo Hope sarà propensa ad accettare l'offerta di lavoro di Thomas, ma questo determinerà dei momenti di tensione con Liam.

In tutto questo Ridge tornerà sui suoi passi circa il suo rapporto con Brooke e non vorrà più divorziare da lei. L'uomo riferirà a Shauna di essere innamorato della moglie e di voler salvare il suo matrimonio.

Brooke reagisce in malo modo alla richiesta di Ridge di chiarire con Thomas

In base alle trame degli episodi in onda da domenica 21 a sabato 27 febbraio, Ridge avrà un confronto con Brooke e tenterà di chiarirsi con lei.

Chiederà alla donna di dare una seconda possibilità al figlio dimenticando i dissapori passati, ma lei reagirà in malo modo. Intanto l'ossessione di Thomas verso Hope sarà sempre più forte, mentre Steffy gli suggerirà di non illudersi. La bella Forrester però non saprà che Hope è vicina a tornare a lavorare alla sua linea di moda.