Tra le Serie TV più amate e apprezzate dal pubblico di Rai 1 vi è Doc-Nelle tue mani, con protagonisti Luca Argentero e Pierpaolo Spollon di cui sono state annunciate già le puntate della seconda serie. Le anticipazioni ufficiali rivelano che dopo lo straordinario successo di ascolti della prima stagione, la Rai ha dato il via libera per la messa in cantiere dei nuovi episodi della fiction che tornerà in onda sempre in prime time con un nuovo ciclo di appuntamenti. Confermatissima la presenza di Luca Argentero nei panni del dottor Andrea Fanti, ma anche quella del furbo Pierpaolo Spollon nei panni di Riccardo Bonvegna, che in questi giorni ha svelato che ci sarebbero dei ritardi sul set.

Slitta il ritorno sul set per il cast di Doc-Nelle tue mani 2: parla Pierpaolo Spollon

Nel dettaglio, l'attore Pierpaolo Spollon ha fatto sapere che il ritorno sul set di questa seconda serie di Doc sta slittando. "Non si sa ancora quando riprenderemo le riprese" ha ammesso aggiungendo che la situazione al momento non sarebbe semplicissima.

Del resto qualche problema c'era stato già nei mesi scorsi, durante le riprese della prima stagione, quando tutto venne bloccato in seguito al diffondersi della pandemia. Proprio per questo motivo, il finale della stagione d'esordio di questa fiction medical slittò di qualche mese in televisione.

A confermare le difficoltà in corso ci ha pensato anche l'attore Raffaele Esposito, alias Marco Sardoni, il quale ha ammesso che molto probabilmente le riprese di Doc 2 potrebbero iniziare a fine aprile oppure a maggio.

Le prime anticipazioni su Doc-Nelle tue mani 2: si parlerà anche della Covid-19

In attesa di avere notizie certe legate al ritorno sul set degli attori protagonisti di Doc-Nelle tue mani 2, le anticipazioni sulle trame delle nuove puntate in onda prossimamente su Rai 1, rivelano che tra le tematiche che verranno affrontate ci sarà anche quella legata alla pandemia da Covid-19.

Gli sceneggiatori, infatti, hanno ammesso che non sarebbe idoneo non parlare di quello che sta accadendo nel corso degli ultimi mesi in tutto il mondo e quindi che "non parlare della Covid-19 sarebbe irrealistico" ai fini del racconto.

Il grande successo di Doc in tv: ascolti record per Rai 1

Non mancheranno quindi i nuovi colpi di scena che vedranno protagonisti tutti gli attori di questa serie di grande successo che ha appassionato il fedelissimo pubblico di Rai 1.

Sono stati quasi 8 milioni gli Italiani che si sono appassionati alle vicende di Doc-Nelle tue mani: numero incredibile che hanno sempre permesso alla rete ammiraglia Rai di arrivare a toccare picchi del 32% di share e di avere sempre la meglio nella gara auditel del prime time.