Uniti nella vita e ben presto anche nel lavoro: Emre e Leyla, sposini freschi, dovranno superare delle difficoltà economiche che però li porteranno a essere ancora più complici. Infatti, come rivelano le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno provenienti dalla Turchia, ben presto i due coniugi decideranno di lasciare i rispettivi lavori, che non li soddisfanno per nulla, per dare spazio a un'attività comune. La maggiore delle sorelle Aydin darà sfogo alla sua vera passione, cioè la musica, e a farle da manager sarà proprio il marito.

Emre infelice del nuovo impiego

Proseguono le anticipazioni di DayDreamer che si concentrano su Leyla e Emre.

Seguendo la storyline della soap turca, il minore dei fratelli Divit, dopo il fallimento della Frikri Harika, faticherà non poco prima di trovare un nuovo impiego. Alla fine, proprio mentre si troverà in una concessionaria d'auto per vendere la sua macchina e recuperare un po' di denaro, si farà assumere come venditore sfoderando le sue capacità di persuasione nei confronti dei clienti. Le cose non andranno, però, come sperato da Emre: il nuovo capo, scoprendo il passato lavorativo del nuovo dipendente, gli metterà i bastoni tra le ruote in ogni modo.

Emre sarà molto infelice, ma rifiuterà l'aiuto del padre Aziz che gli chiederà di tornare a dirigere la nuova Frikri Harika. Divit vorrà farcela da solo senza contare sull'aiuto di nessuno ma ben presto dovrà fare i conti anche con l'assenza della moglie.

Leyla, che troverà lavoro come segretaria, sarà tenuta sotto scacco dal nuovo capo che non le lascerà tempo libero, impedendole anche di poter passare la pausa pranzo con Emre. Quest'ultimo, allora, farà una proposta alla moglie.

Leyla accetta la proposta del marito

Emre, stanco della situazione che sta vivendo, chiederà alla moglie di lasciare i rispettivi lavori e intraprendere una strada tutta nuova insieme.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Scoprendo la passione di Leyla per la musica, Divit avrà intenzione di avviare uno studio di registrazione per fare da manager alla moglie. Alla fine, Leyla accetterà la richiesta del marito che però non verrà presa per nulla bene da Nihat. Ad appoggiare i coniugi sarà invece Can.

Il maggiore dei fratelli Divit, divenuto socio di Sanem, proporrà alla cognata di realizzare la canzone per lo spot delle creme che verranno create dalla minore delle Aydin.

Sebbene Leyla si dimostrerà inizialmente titubante, Emre coglierà la palla al balzo e informerà il fratello che forse ha un asso nella manica. Il minore dei Divit, infatti, si ricorderà di un amico che possiede uno studio di registrazione che potrebbe essere loro utile.