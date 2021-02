Aurora Tropea con un lungo post su Instagram, ha confermato di essersi rivolta alle autorità dopo quanto successo a Uomini e donne con Giancarlo Cellucci. L'ex protagonista del Trono Over quindi, non vuole lasciar correre e ha deciso di denunciare un comportamento che non è possibile tollerare. Al momento non è giunto nessun comunicato o commento al riguardo, da parte della redazione del programma di Maria De Filippi.

Aurora Tropea ha detto addio a Uomini e donne dopo lo scontro con Giancarlo

Aurora Tropea aveva deciso di lasciare Uomini e donne dopo che Giancarlo, il cavaliere che aveva frequentato per un periodo, aveva mostrato un suo video in studio, dichiarando di essere in possesso di altri filmini intimi che riguardavano Aurora.

Ne era scaturita una accesa discussione in studio sia con Giancarlo che con gli opinionisti, che a più riprese le avevano dato addosso senza rendersi conto di ciò che realmente stava accadendo. Quanto andato in onda in tv qualche settimana fa, ha indignato anche gran parte del pubblico di Uomini e donne che si è schierato dalla parte di Aurora.

L'ex U&D Aurora rompe il silenzio e annuncia: 'Ho sottoposto i fatti alle Autorità'

Come noto, dopo le offese ricevute da Giancarlo e non solo all'interno dello studio di Uomini e donne, Aurora non aveva più fatto ritorno in trasmissione. A distanza di settimane dall'accaduto, l'ex dama ha rotto il silenzio e ha annunciato attraverso un lungo post pubblicato su Instagram, di aver deciso di rivolgersi alle autorità per denunciare quanto accaduto.

Tropea non ha intenzione di lasciar correre questa volta e sui social a tal proposito ha scritto: "Ho sottoposto i fatti alle Autorità per farne valutare la rilevanza". Nel lungo post ha inoltre ringraziato in primis, il suo legale per averla ascoltata e Selvaggia Lucarelli e gli altri giornalisti che l'hanno difesa dopo la messa in onda della puntata incriminata.

Aurora Tropea passa alle vie legali, la redazione di Uomini e donne tace

Aurora Tropea ha ricordato anche le amiche, che non le hanno fatto mancare il supporto in questa delicata situazione. L'ex dama ha voluto inoltre specificare che l'azione legale intrapresa è volta non solo a tutelare la sua persona ma anche tutte le altre donne che potrebbero essersi ritrovate in una situazione simile: "Il mio contributo a questa battaglia è anche per voi" scrive infatti Aurora su Instagram, aggiungendo "perché rispettate e volete che siano rispettate le donne".

Al momento, la redazione di Uomini e donne e la stessa Maria De Filippi non hanno commentato quanto accaduto nella puntata andata in onda ad inizio febbraio. Nonostante le tante critiche ricevute dal pubblico infatti, non si è più parlato della vicenda. Ora è da vedere cosa succederà a fronte della denuncia fatta da Aurora Tropea.