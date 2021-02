Barbara D'Urso fa "irruzione in diretta" durante la Domenica In di Mara Venier. È successo questo pomeriggio nel corso della nuova puntata della trasmissione domenicale di Rai 1. Quella apparsa in studio, però, non era la vera D'Urso bensì un'imitazione realizzata dal bravissimo Vincenzo De Lucia che in queste ultime settimane sta spopolando sul web e sui social calandosi nei panni della conduttrice di Pomeriggio 5 e Live - Non è la D'Urso. E, a proposito delle polemiche degli ultimi giorni su questo programma, non sono mancate le frecciatine sarcastiche durante l'imitazione di oggi.

Domenica In, l'imitazione di Barbara D'Urso nel salotto della Venier

Nel dettaglio, in questi ultimi giorni la D'Urso è stata al centro della ribalta mediatica per la notizia della chiusura anticipa del suo Live, il talk show di prima serata in onda la domenica su Canale 5.

L'attuale edizione, infatti, non andrà avanti fino a giugno ma verrà stoppata a fine marzo.

Mediaset ha fatto sapere che la trasmissione serale verrà stoppata in anticipo per permettere alla D'Urso di tornare ad occupare di nuovo la fascia della domenica pomeriggio. Dall'11 aprile, infatti, Domenica Live tornerà ad occupare anche lo slot del primo pomeriggio, andando in onda dalle 15 alle 18:45 circa.

Durante l'imitazione di oggi a Domenica In, non è mancata una frecciatina in merito a questa chiusura anticipata di Live.

La frecciatina sarcastica sulla chiusura di Live

A tal proposito, la finta D'Urso ha ammesso che questo paese non le basta più, un solo canale non le basta più e soprattutto un solo pianeta comincia a starle un po' stretto.

"In esclusiva qui choc, Live - Non è la D'Urso si trasferisce su Marte.

Ho già lì i miei amatissimo autori che sono sbarcati e stanno facendo un ottimo lavoro" ha ammesso l'imitatore di Barbara D'Urso nel corso dell'ospitata di oggi nel salotto di Mara Venier.

Un modo ironico e sarcastico per giustificare quello che è accaduto nel corso di questi giorni, visto che la notizia della chiusura anticipata di Live, è stato uno degli argomenti più dibattuti e discussi sul web e sui social.

La macchina della verità di Barbara D'Urso sbarca da Mara Venier

Durante l'imitazione di questo pomeriggio, poi, la finta Barbara D'Urso ha portato in studio a Domenica In anche la famosa "macchina della verità" che viene utilizzata in moltissime trasmissioni della conduttrice partenopea su Canale 5.

“D'Urso” ha così chiesto in maniera diretta alla Venier se il prossimo anno accetterà oppure no la conduzione di Domenica In su Rai 1.

"Non lo so ha risposto" ha risposto la conduttrice veneta. "Mara la risposta è falsa, chi ti schioda da qui" ha replicato l'imitatore della D'Urso.