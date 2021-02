Cresce l'attesa per la messa in onda del Festival di Sanremo 2021. Le anticipazioni ufficiali rivelano che il prossimo martedì 2 marzo prenderà il via la 71esima edizione della kermesse musicale condotta da Amadeus con la partecipazione di Fiorello. Cinque serate di musica, spettacolo e intrattenimento in un periodo decisamente non facile come quello che sta vivendo il nostro Paese. Anche il Festival, infatti, farà i conti con la pandemia e il teatro Ariston sarà completamente vuoto, dato che non è ammesso il pubblico. La scaletta della prima serata del Festival 2021 si preannuncia ricca di musica: dai cantanti Big in gara fino ai super ospiti che prenderanno parte allo show.

Sanremo 2021, anticipazioni e scaletta prima serata di martedì 2 marzo

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la scaletta della prima serata del Festival di Sanremo 2021 rivelano che si esibiranno 13 dei 26 Big in gara quest'anno e, ad esprimere la propria preferenza, sarà soltanto la giuria demoscopica.

Per quanto riguarda, invece, la sezione Nuove proposte ci sarà l'esibizione di 4 canzoni dei Giovani in gara. In questo caso voteranno Giuria demoscopica, sala stampa e il pubblico da casa attraverso il televoto.

Le prime due canzoni classificate accederanno alla finalissima della quarta serata in programma venerdì 5 marzo, le altre due canzoni invece saranno eliminate definitivamente dalla gara, dato che non è previsto alcun ripescaggio per le nuove proposte.

Gli ospiti della prima serata di Sanremo 2021: aprirà Diodato

Per quanto riguarda, invece, il parterre di ospiti che prenderanno parte alla prima serata di Sanremo 2021, le anticipazioni ufficiali rivelano che si partirà con l'esibizione dal vivo di Diodato, il cantante vincitore della passata edizione del Festival.

Il pubblico da casa, quindi, avrà la possibilità di riascoltare dal vivo il brano "Fai rumore", che lo scorso anno ha sbancato le classifiche di vendita nel nostro Paese.

Il secondo super ospite del debutto di questo 71esimo Festival di Sanremo è la cantante Loredana Bertè, vera e propria rockstar italiana.

Achille Lauro e Ibrahimovic ospiti fissi di Sanremo 2021

Per quanto riguarda, invece, la co-conduttrice che sarà presente sul palco dell'Ariston per la prima serata del Festival di Sanremo, al fianco di Amadeus e Fiorello, possiamo anticiparvi che si tratta dell'attrice Matilda De Angelis, protagonista di svariati film e fiction di successo.

Niente da fare, invece, per la modella Naomi Campbell che in un primo momento era stata annunciata come guest star del debutto.

Presenti sul palco, invece, nelle vesti di ospiti fissi di tutte e cinque serate la coppia composta da Zlatan Ibrahimovic e Achille Lauro.