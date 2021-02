Nuovissimi colpi di scena arriveranno presto a Beautiful. Durante i nuovi episodi della fiction potrebbe saltare fuori una pesante verità che potrebbe sconvolgere per sempre gli equilibri delle famiglie Spencer e Forrester. La storia d'amore nata tra Bill e Steffy potrebbe aver lasciato un segno indelebile per il futuro delle loro vite. Gli spoiler rivelano che tonerà in scena la ginecologa Campbell, che potrebbe rivelare un segreto che riguarda l'identità del padre biologico di Kelly. Probabilmente Bill ha a suo tempo corrotto la ginecologa per falsificare il test del DNA della bambina. Solo le analisi potevano confermare che il padre della figlia di Steffy era Liam e non Bill.

La ginecologa quindi potrebbe svuotare il sacco e mettere a dura prova il futuro delle due famiglie.

La ginecologa Campbell ritorna in scena

Nel corso delle nuove puntate di Beautiful saranno in arrivo nuove rivelazioni che riguarderanno principalmente le famiglie Spencer e Forrester. Tutto inizierà con il ritorno sul set televisivo della ginecologa di Steffy: la dottoressa Campbell, che si era già occupata della gravidanza della ragazza. Subito dopo la nascita della piccola Kelly, la madre della creatura ha iniziato a nutrire dei dubbi sull'identità del vero padre. Infatti è stata proprio la ginecologa Campbell ad attivarsi per fare il test del DNA sulla bambina. Dopo aver fatto tutti gli accertamenti del caso, gli esami hanno stabilito che il padre biologico di Kelly fosse Liam Spencer, il marito di Steffy.

Con il ritorno in scena della ginecologa Campbell tutto potrebbe essere ribaltato. Le anticipazioni rivelano che la dottoressa potrebbe essere ritornata dopo essersi accorta di aver sbagliato a leggere le analisi del DNA di Kelly. Dunque lo scenario che si aprirà ben presto nella soap sarà quello che la bambina di Steffy non sia figlia biologica di Liam ma del padre del marito di Steffy, Bill Spencer.

Andato indietro nel tempo, prima che Steffy venisse a conoscenza della sua gravidanza, ha passato un periodo di crisi sentimentale con Liam. La ragazza, priva in quel momento di attenzioni, ha ceduto al fascino del suocero e ha trascorso una notte di passione con lui. Poco dopo Liam è venuto a conoscenza del tradimento da parte sia del padre che della moglie e molto ferito ha deciso di allontanarsi da entrambi.

Successivamente il giovane Spencer, innamorato follemente di Steffy, ha deciso di ricongiungersi con lei, nonostante lo abbia tradito con il padre. Bill si è reso conto di aver perso la testa per la moglie del figlio ma non poteva sopportare l'idea di avere contro tutta la famiglia.

L'uomo ha capito di non poter rovinare per sempre la vita del figlio e decide di mette da parte i sentimenti per la nuora. Intanto la giovane Forrester ha scoperto di essere incinta ed ha subito sospettato che il padre poteva essere Bill. Per questo motivo si è rivolta alla dottoressa Campbell la quale ha fatto immediatamente il test del DNA dopo il parto della donna. Purtroppo Steffy non ha detto alla ginecologa che il dubbio sulla paternità è dipeso dal fatto di aver avuto rapporti intimi su due persone dello stesso sangue.

I profili genetici di Liam e Bill sono molto simili quindi la ginecologa potrebbe aver letto male i risultati del test.

Bill ha probabilmente corrotto Campbell

Le anticipazioni sulle nuove puntate di Beautiful rivelano anche che la ginecologa di Steffy potrebbe essere tornata perché vorrebbe dire la verità su come sono andate realmente le cose. Gli spoiler rivelano che Campbell voglia rivelare di aver dichiarato una cosa per un'altra in quanto è stata corrotta da Bill affinchè falsificasse il test del DNA. In questo modo il padre biologico di Kelly è risultato Liam e non suo padre. Queste rivelazioni potrebbero così mettere a dura prova non solo il rapporto tra Liam e Steffy ma sopratutto il matrimonio tra Bill e Katie Logan che adesso, durante le puntate in corso in Italia, è stata operata per un trapianto di rene.