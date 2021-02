Le prossime puntate di Beautiful, vedranno Ridge e Brooke di fronte ad una drastica decisione. I due infatti, firmeranno i documenti per il divorzio anche se in seguito, lo stilista non li depositerà in tribunale lasciando di fatto in sospeso il loro matrimonio. Ridge si avvicinerà sempre più a Shauna, la quale troverà il supporto dell'amica Quinn. Quest'ultima non esisterà ad escogitare uno stratagemma per porre fine in modo definitivo al matrimonio del figliastro con Brooke.

Beautiful, Ridge fa redigere i documenti per il divorzio da Brooke

In Beautiful, il fatto che Brooke abbia tenuto nascosto a Ridge la presunta morte di Thomas, scatenerà la dura reazione dello stilista, che non riconoscerà più in Brooke la donna che ama.

Per questo arriverà a mettere in discussione il loro matrimonio, facendo preparare da Carter i documenti per il divorzio. Nel frattempo Forrester senior troverà sostegno in Shauna, con la quale si bacerà in più di un'occasione. Fulton non farà mistero dei suoi sentimenti per Ridge, consapevole però che lo stilista non abbia del tutto chiuso con Brooke.

Ridge e Brooke firmano il divorzio, le carte non arrivano al giudice

Il matrimonio tra Ridge e Brooke sembrerà essere arrivato al capolinea, anche se non verrà ancora messa la parola fine al loro rapporto. Nonostante i due abbiano firmato i documenti per il divorzio, questi ultimi non verranno depositati in tribunale. Brooke, infatti, chiederà a Ridge di attendere, nella speranza che i due trovino un punto d'incontro riguardo a Thomas.

La divergenza di opinioni sul ragazzo sarà ancora al centro dei loro dissidi. Brooke continuerà a sostenere la pericolosità del figliastro e non sarà disposta a perdonarlo, mentre Ridge sarà di tutt'altro parere. In attesa che uno dei due cambi idea, Ridge non consegnerà i documenti al giudice.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Beautiful, anticipazioni Usa: Quinn farà validare il divorzio tra Ridge e Brooke

Tra Ridge e Brooke, nel corso delle prossime puntate di Beautiful, non sarà ancora finita e anche Shauna ne sarà consapevole. Fulton verrà però incoraggiata dall'amica Quinn a non lasciarsi sfuggire Ridge. Anche Thomas spingerà Shauna nelle braccia del padre, nella speranza che Ridge dimentichi una volta per tutte Brooke.

Dando uno sguardo alle trame future, si viene a sapere che sarà proprio Quinn con uno stratagemma a far pervenire i documenti in tribunale. Prossimamente, infatti, la madre di Wyatt invierà dei messaggi a Carter fingendosi Ridge, chiedendogli di far validare il divorzio. Quinn approfitterà del fatto che Ridge sia a Las Vegas con Shauna per fare la sua mossa e che porterà a nuovi e sorprendenti risvolti nelle trame di Beautiful. Scorrendo le puntate già andate in onda negli Usa, si viene a sapere che Ridge sposerà proprio Shauna in una notte folle a Las Vegas, dove lo stilista alzerà nuovamente il gomito.