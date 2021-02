Continua l'appuntamento settimanale con Beautiful. Le anticipazioni delle puntate che verranno trasmesse dal 15 al 20 febbraio 2021 si preannunciano ricche di colpi di scena. Nel dettaglio Brooke sospetterà che Shauna voglia prendersi a tutti i costi Ridge. La signora Logan infatti non si sbaglierà: Ridge e Shauna si baceranno ma verranno visti da Quinn che ricorderà a Fulton di non illudersi in quanto l'unico e vero amore per Forrester sarà sempre Brooke. Intanto dopo il ritorno di Liam alla Spencer, Bill si confronterà con i figli sul ruolo da assegnare in azienda a Sally. La donna sposerà presto Wyatt ma quest'ultimo inizierà ad avere dei dubbi in quanto è stato chiamato dalla sua donna con il nome del fratello.

Wyatt deciderà così di non sposare più la giovane Spectra. Brooke e Ridge finiranno nuovamente per litigare e Forrester deciderà di trascorrere la festa del Ringraziamento dal padre, dove sarà presente anche Shauna.

Quinn vede Ridge e Shauna baciarsi

Nel corso dei nuovi episodi di Beautiful, in onda da lunedì 15 a sabato 20 febbraio 2021, Hope confesserà a Liam di non aver chiamato la polizia dopo aver causato l'incidente a Thomas. Steffy intanto affronterà il fratello senza mezze misure. Nel frattempo Brooke inizierà a nutrire dei sospetti su Shauna, secondo la signora Logan, Fulton ci sta provando con Ridge. Intanto Liam tornerà nuovamente alla Spencer e verrà accolto a braccia aperte da Bill, Justin e Wyatt. Quest'ultimo sarà indeciso di sposare Sally in quanto avrà dei sospetti su di lei.

Intanto Ridge e Shauna si lasceranno coinvolgere da un bacio appassionato. Ad assistere alla scena sarà Quinn che metterà subito in guardia la sua amica ricordandole che il vero amore per Ridge sarà sempre Brooke. D'altra parte anche Eric, dopo aver scoperto la relazione tra il figlio e Fulton, cercherà di aprirgli gli occhi, avvisandolo di stare molto attento e soprattutto di non far soffrire Brooke.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Ridge, Brooke e l'ennesima lite furiosa

Durante le nuove puntate di Beautiful, Bill e Liam ragioneranno sul ruolo da assegnare in azienda alla futura nuora. Wyatt nel frattempo sarà sommerso dai dubbi: Sally lo ha chiamato con il nome del fratello suscitando in lui innumerevoli ricordi, troppo amari. Per evitare di imbattersi in un matrimonio che probabilmente non durerà tutta la vita, Wyatt prenderà la decisione di non sposare più Spectra.

Il giorno della vigilia del Ringraziamento, Brooke e Ridge saranno protagonisti di una furiosa lite. L'uomo così deciderà di andare via di casa e trascorrere la festività dal padre dove sarà presente anche Shauna. Nel frattempo Thomas e Steffy parleranno di Hope e Liam. Forrester sarà convinto che presto Spencer tornerà da lei e lui potrà così riconquistare Hope. L'indomani della vigilia Hope sarà felicissima di trascorrere il giorno del Ringraziamento insieme alla sua nuova famiglia. Anche Liam sarà contento ma allo stesso tempo sarà preoccupato per la presenza di Thomas.