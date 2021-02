Nelle prossime puntate di DayDreamer Can e Sanem, anche se in maniera brusca, si riavvicineranno sempre di più. Intanto Mevkibe e Nihat continueranno a ficcanasare nella vita di Emre, mentre quest'ultimo affronterà la dura situazione della sua carriera professionale.

Emre e il suo colloquio di lavoro

Per Emre, infatti, potrebbe esserci una svolta: la sua amica Emel gli ha organizzato un colloquio di lavoro, con un'importante azienda, per ricoprire la figura di direttore finanziario. Il giovane Divit, però, dovrà affrontare una situazione più complicata del previsto: i suoi suoceri saranno convinti che lavori già in quell'azienda e mentre sarà in procinto di affrontare il colloquio andranno negli uffici per fargli una sorpresa e insisteranno per vedere dove lavora.

Emre non saprà che fare così, sotto lo sguardo incuriosito dei dipendenti, inviterà i suoceri "nel suo ufficio", ma che in realtà è quello dell'amica Emel. L'ingresso nella stanza di quest'ultima, però, complicherà ulteriormente le cose e il giovane Divit si ritroverà costretto a rivelare ai suoceri che in realtà è disoccupato.

Il piccolo Caner scappa di casa

Can intanto, davanti agli occhi di Yigit, proverà ancora a fargli credere che visionerà le immagini tratte dalle telecamere di videosorveglianza del suo rifugio, ma l'ennesimo e improvviso evento lo bloccherà. Caner, un bambino che è solito andare nella fattoria di Sanem, è scappato di casa. Tutti si riuniranno e con l'aiuto e l'organizzazione di Can inizieranno le ricerche. Il fotografo, infatti, sa dove potrebbe trovarsi il bimbo: quest'ultimo vorrebbe diventare un marinaio e sapendo dei viaggi fatti per mare da Can, gli aveva chiesto qualche consiglio.

Si divideranno e il fotografo, sapendo che Sanem è avvezza a perdersi nel bosco (era già successo in passato durante il campeggio per la Compass Sport, quando accidentalmente era anche caduta dentro una trappola), le dirà di andare in coppia con lei. La giovane Aydin, orgogliosa, rifiuterà l'offerta e s'incamminerà nella foresta da sola. Ovviamente Can, di nascosto, la seguirà.

A ogni modo saranno proprio loro a ritrovare il bimbo, che aveva deciso di accamparsi in mezzo alla foresta.

Sanem scambia Can per un orso e lo colpisce

Dopo il ritrovamento bisognerà rientrare nella fattoria, il buio però starà per calare. Così Can proporrà a Sanem di non passare per la foresta, ma d'intraprendere insieme la strada principale. La giovane Aydin non gli darà retta e deciderà di rientrare da sola attraversando la foresta.

Can temerà per la sua incolumità, così deciderà di seguirla.

Durante il tragitto, però, Sanem sentirà dei rumori strani: pensando possa essere un orso, si armerà di bastone e deciderà di colpirlo alla testa. In realtà si tratterà di Can, che rimarrà stordito a terra. La situazione non sarà tanto grave, anche se il fotografo avrà una ferita sanguinante sulla nuca, ma per lui sarà piacevole ricevere le cure di Sanem. Ovviamente non potranno rientrare alla fattoria, per questo decideranno di fermarsi e trascorrere la notte in mezzo alla foresta.