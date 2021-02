Le trame di Una vita, che andranno in onda su canale 5 da domenica 7 a venerdì 12 febbraio, saranno ricche di avvenimenti. In particolare, i telespettatori vedranno Marcia fare un passo indietro con Felipe, rifiutandosi di fuggire insieme a lui e decidendo di rimanere insieme al marito Santiago. Guai in vista per Bellita Del Campo: si scoprirà infatti che la pellicola girata da Carchano non è altro che un film diffamatorio sulla grande artista. José Miguel non tarderà a denunciare il regista, mentre la storia tra Armando e Susana comincerà a essere sulla bocca di tutti.

Una vita, anticipazioni: Marcia rinuncia a Felipe per stare con Santiago

In Una vita le puntate si faranno sempre più avvincenti. Marcia infatti, deciderà di rinunciare all'amore che prova per Felipe. Nonostante la scelta difficile, si dirà pronta ad assolvere ai doveri coniugali con Santiago. Quest'ultimo, intanto, s'incontrerà di nascosto con Genoveva, la quale gli intimerà di tenere lontana Marcia da Felipe. Susana, invece, non si sentirà pronta a farsi vedere in pubblico con Armando, visto che quest'ultimo chiederà a Liberto il permesso di corteggiare la donna.

Una vita, trame 7-12 febbraio: Felipe propone a Marcia di fuggire insieme, lei dice no

Nel prosieguo delle puntate di Una vita, i telespettatori vedranno che Felipe non rinuncerà così facilmente a Marcia e andrà alla pensione per parlare in privato con lei.

L'avvocato le proporrà di fuggire insieme da Acacias, ma la donna rifiuterà, ricordandogli che è sposata con Santiago. Quest'ultimo, in seguito, vorrebbe affrontare Felipe, ma Marcia riuscirà a farlo desistere, dicendogli di essere pronta ad assolvere ai suoi doveri coniugali. Nel frattempo Bellita chiederà a Carchano di mostrare in anteprima ai vicini di Acacias la pellicola e organizzerà la proiezione presso il ristorante di Felicia.

Una vita, spoiler: Carchano diffama Bellita con il suo film

Nei prossimi episodi di Una vita giungeranno brutte sorprese per Bellita. Durante la proiezione del film si capirà il vero intento di Carchano, ovvero quello di mettere in cattiva luce Del Campo. La pellicola infatti, racconterà la storia dell'artista che verrà dipinta come un'arrampicatrice sociale priva di scrupoli, disposta a calpestare tutti pur di arrivare al successo.

Un ritratto diffamatorio quello che emergerà dal film di Carchano, il quale verrà denunciato da José Miguel. Su Susana e Armando, invece, invece circolerà una voce che parlerà di un ballo che l'ha vista coinvolta insieme all'ex diplomatico. Questa indiscrezione renderà pubblica la loro relazione.