La love story tra Can Yaman e Diletta Leotta continua a tenere banco sul web e sui giornali. Eppure non tutti credono alla "buona fede" di questa nuova coppia, al punto che in tanti ipotizzano che il loro sia un amore destinato solo ed esclusivamente alle copertine dei settimanali di cronaca rosa. Ad acuire ancora di più tale sospetto ci ha pensato un paparazzo che nei giorni scorsi ha pubblicato in rete le foto del backstage di quello che sembrava essere un servizio fotografo organizzato ad arte da Can Yaman e Diletta per realizzare degli scatti da pubblicare poi sui loro profili social.

La coppia Can Yaman-Diletta Leotta smascherati da un paparazzo

Nel dettaglio, durante il fine settimane sono apparsi in rete degli scatti di Can e Diletta in Costiera Amalfitana mentre scattano una serie di foto, circondati da una schiera di paparazzi e fotografi pronti a immortalare il loro fatidico momento d'amore.

Intervistato a Pomeriggio 5, il paparazzo che sui social si fa chiamare "Paolone" ha dichiarato che dalle foto che lui stesso ha reso pubbliche, si vede il fotografo che realizza gli scatti e tutto lo staff della coppia.

Il paparazzo, però, parla di "finto Gossip", alludendo al fatto che l'amore tra Can e Diletta sia sbocciato troppo in fretta nel corso di questi mesi e che sono uscite sempre e solo foto della coppia "posate", vale a dire concordate e scattate da paparazzi di professione.

'Storia preparata bene' dichiara il paparazzo contro Can e Diletta

"Bella la storia, mi sembra preparata bene" ha dichiarato senza troppi mezzi termini il paparazzo intervenuto oggi nel corso della trasmissione pomeridiana di Barbara D'Urso che, da giorni, sta cercando di capire la verità su questo gossip che sta interessando sempre di più gli spettatori e i fan dell'attore turco.

L'ultimo colpo di scena è arrivato ieri pomeriggio, quando un aereo con la scritta: "Diletta mi vuoi sposare? Ti amo. Can" ha sorvolato i tetti della capitale. Una proposta di matrimonio a tutti gli effetti che, al momento, non è stata confermata ma neppure smentita dai due diretti interessati del gossip del momento.

L'attore di DayDreamer beccato con la mamma di Diletta

Sulle pagine di un rivisa, invece, Can Yaman è stato beccato in giro per le strade di Roma in compagnia della mamma di Diletta Leotta.

A quanto pare, la star di DayDreamer avrebbe deciso di acquistare un gioiello prezioso per la sua amata e si sarebbe valso della presenza della "futura suocera" per scegliere al meglio.

Sembrerebbe, inoltre, che Can Yaman sia alla ricerca di una casa a Roma dove potersi trasferire durante il periodo in cui si svolgeranno le riprese di Sandokan, la nuova serie tv che lo vedrà protagonista.